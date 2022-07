Agorà: l'incontro su "Charles De Foucauld fratello universale"

TERMOLI. "Charles De Foucauld fratello universale" è il tema della serata di Agorà in programma venerdì 29 luglio 2022, alle 20.30, nello spazio all'aperto del Centro pastorale Ecclesia Mater in piazza Sant'Antonio a Termoli. L'evento è dedicato ai valori di concordia e fraternità, per costruire un futuro insieme in questo tempo di incertezze e ripartenze, e sarà a cura della fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù presente da diversi anni a Termoli nella zona della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

Il 15 maggio 2022, in piazza San Pietro a Roma, Charles De Foucauld è stato proclamato Santo da Papa Francesco. Una testimonianza di amore, servizio ai poveri e ai sofferenti nella vita della società e del lavoro quotidiano. Dell'incontro con ogni famiglia nell'ascolto e nella preghiera, nell'affidamento incondizionato a Dio lasciandosi gettare da Lui nel terreno, come il seme nella mano del seminatore, nel mezzo dei deserti umani, perché essi potessero fiorire e dare frutto.

Ingresso gratuito con aperitivo cenato aperto a tutti da piazza Sant'Antonio (a sinistra del belvedere).

