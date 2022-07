Oipa Angeli blu, "Grazie a chi sostiene i nostri amici a 4 zampe"

TERMOLI. La sesta edizione della colletta alimentare per gli amici a 4 zampe è andata alla grande. Soddisfatta la vice delegata dell'Oipa che ha raccontato che «I clienti del rivenditore VERÌ di Termoli e paesi limitrofi hanno risposto benissimo, segno che qualcosa incomincia a cambiare. Posso essere orgogliosa di appartenere agli angeli blu della sezione di Termoli dell’OIPA, siamo cresciuti tantissimo stando sul territorio recuperiamo davvero tanti randagi ,è difficilissimo farlo. La nostra forza siete voi che ci sostenete credendo in quello che facciamo. Potrei scrivere i nomi di tutti coloro che hanno partecipato alla colletta alimentare, ne verrebbe fuori un articolo senza fine. Grazie anche a chi dall’estero ci ha sostenuti»

Oggi L’OIPA è presente su 5 continenti. In Italia è attiva con con 150 sezioni locali e 60 nuclei di guardia zoofile con la presenza costante dei volontari ANGELI BLU ha permesso di dare voce a chi non ha, dove la voce dei più deboli non è ascoltata. Gli ultimi tre decenni hanno visto L”OIPA impegnata in molteplici battaglie per perseguire i suoi obiettivi principali: l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento, oltre che la diffusione di una corretta cultura di rispetto per tutte le specie animali. Ogni singola battaglia è stata portata avanti con l’impegno, la convinzione e la passione incondizionata di volontari. Come incondizionato è l’amore, l’affetto, che gli animali di strada i dimenticati danno con tanta riconoscenza. Gli Angeli blu della sezione di Termoli si adoperano per aiutare gli animali randagi sul territorio di Termoli e paesi limitrofi.

