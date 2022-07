"Passiamo all'altra riva", sabato 30 luglio l'incontro a Tavenna

Il volume cerca di entrare, con discrezione, nel terreno "accidentato" di chi ha praticato la violenza producendo morte e divisioni, avendo fatto della logica mafiosa il suo stile di vita. Le domande poste all'ex mafioso ed ora collaboratore di giustizia, Luigi Bonaventura, offrono ad ognuno, attraverso le sue risposte sincere e stimolanti, la possibilità di farsi un'idea di cosa significhi vivere in terre, famiglie e contesti nei quali la mafia ha sempre dominato e spadroneggiato. Ma siccome “l'uomo non è il suo errore” e non si può pensare che la persona non possa mai uscire dal suo passato tenebroso, ecco che si dischiude al lettore l'esperienza del cambiamento, del passaggio “all'altra riva”. In questa circostanza saranno ricordate tutte le vittime di mafia e di ogni altra forma di violenza e tutti coloro che hanno perso la vita per difendere la legalità, la giustizia e il rispetto. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficienza. L’immagine di copertina “La speranza nella tempesta” è opera dell’artista di Termoli, Fredy Luciani.

Il senso dell’opera di don Benito sta nella difesa del patrimonio della correttezza, della verità e della legalità che, in qualche modo, alberga nel cuore di ogni uomo. Perché nei cuori è depositato il seme del bello, del buono e del giusto.

Tema centrale il concetto di legalità, affiancato a una concretezza: la criminalità organizzata di stampo mafioso, si evolve, con il mutare dei tempi e della società, un cancro che aggredisce da dentro, istituzioni comprese.

“Occorre, dunque, creare, a monte, un margine educativo che significa di accompagnamento, di estrazione (nel senso più nobile del termine) dalla propria anima e dal proprio cuore di ciò che di bello è depositato in ognuno di noi. Gli ‘ndranghetisti, per rimanere in tema, non sono solo coloro che sono assunti alla cronaca dei giornali nazionali o internazionali perché hanno firmato delitti importanti o perché hanno compiuto azioni malavitose o via dicendo, questa è la mafia emergente, è la punta dell’iceberg; sappiamo bene che quest’ultimo non è solo la parte che emerge, ma c’è altro".