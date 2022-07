Carnevale da Oscar a Larino, tre giorni da sballo

LARINO. Al via domani la tre giorni del Carnevale da Oscar: sei carri allegorici ispirati ai film di Hollywood. Artisti, musica ed allegria. Prevista anche la premiazione degli studenti Unimol vincitori del bando 'Digitalizziamo il Carnevale'. La lunga attesa è finita. Se prima ti dicevano che il Carnevale d'estate non esisteva, e lo diceva chi non aveva fantasia, ebbene, a Larino tutto è possibile ed i prossimi tre giorni te lo dimostreranno. Basta venirci a trovare per renderti conto di come la fantasia, quella vera dei maestri cartapestai frentani, ha reso tutto possibile per regalarti, per regalare a tutti i visitatori un vero e proprio Carnevale da Oscar.

Dopo i giorni segnati dalla monotonia del grigio della pandemia, dopo le giornate trascorse lontano dalle passioni, dalle emozioni vogliamo che tutti si lascino trasportare per tre giorni dall'allegria del Carnevale, tutti si lascino portare in un mondo pieno di colori come quello di Hollywood. Sì, perché abbiamo voluto ispirarci al mondo della fantasia: quello del cinema, per questa prima edizione del Carnevale estivo. L'abbiamo fatto chiedendo agli artisti della cartapesta e ai loro gruppi di modellare carri allegorici che riproducessero la trama ed i personaggi di film che hanno vinto la famosa statuetta dorata. E loro, i gruppi e gli artisti, hanno risposto presente creando, come sempre, delle vere e proprie opere d'arte che sfileranno come sempre nel tradizionale circuito del carnevale larinese. Saranno ben sei i carri allegorici che animeranno con i loro movimenti, i balletti, i colori e la musica la tre giorni di festa. Gli artisti dell’Associazione Carnaval porteranno in scena il Gladiatore, la pellicola pluripremiata che ha reso letteralmente un mito l’attore protagonista, Russell Crowe, con scene, colonna sonora e dialoghi diventati leggenda. L'estro dei cartapestai dell’Associazione Gioventù Frentana, porterà in 'scena' Maleficent, celebre remake in live action del classico Disney La bella addormentata nel bosco, con una inedita Angelina Jolie. L'Associazione I Trebbiatori, ci faranno entrare nel mondo dei Looney Tunes con Micheal Jordan e il suo 'Space Jam'.

L'Associazione Modellarte in collaborazione con I Gatti Randagi ci faranno ammirare un carro 'Bohemian Rhapsody' ispirato al film sulla vita di un’icona che gli ha reso giustizia vincendo ben quattro Oscar. L’associazione Culturale Larinella con King Kong, ideato e creato dagli artigiani cartapestai dall’Associazione Selvaggi, il celebre gorilla gigante diventato storia attraverso i vari remake, dal 1933 al 2017. Infine, Avatar, dall’Associazione Miseria e Nobiltà. Film premio Oscar per fotografia, scenografie ed effetti speciali nel 2010. Tre giorni da Oscar in cui vedere i giganti di cartapesta e divertirsi con gonfiabili, stand trucca bimbi, mercatini di oggettistica e street food, ma soprattutto tanta buona musica! Tra gli ospiti di questa 47esima edizione del carnevale larinese, la prima estiva: I Meganoidi, Darman, I Malati Immaginari, Dj set Provenzano e Sandro Bit, i Vallanzaska e tanti altri.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

Venerdì 29 Luglio:

Ore 20:00. Un ritmo travolgente invade Larino, è l'associazione culturale “Villaggio delle arti” con il suo spettacolo itinerante di congas.

Ore 22:00. Cover band The Trippers

Ore 23:30. Band revival I-Dea

Sabato 30 luglio

Ore 20:00. “Villaggio delle arti” ci farà ballare sulle sonorità dell'Africa e Cuba

Ore 22:00. I Meganoidi. Ad aprire la loro performance, Darman e I Malati Immaginari

ore 24:00. Si salterà in Piazza del Popolo, sui beat di Dj set Provenzano e Sandro Bit.

Domenica 31 Luglio 2022,

Ore 20:00. Ci scalderemo con la danza latina della scuola Asd Emozioni latine

Ore 21:30. Premiazione degli studenti vincitori del bando Unimol “Digitalizziamo il Carnevale”,

Ore 22:00. “And the winner is..” Scopri con noi il vincitore!

Ore 23:00. Concludiamo al suono di musica popolare giamaicana con i Vallanzaska.

Ed allora non resta che rinnovare l'invito a venire a Larino per vivere al meglio la tre giorni da 'Oscar'.