Basso Sciarretta: scopriamo il talento di un'artista

TERMOLI. L'associazione Culturale Andrea di Capua Duca di Termoli presenta a Termoli dal 1^ al 7 agosto, presso la Scuola Primaria Paritaria Campolieti la mostra dell'artista “Basso Sciarretta: il divenire della materia”.

L'artista nato a Termoli il 18 Marzo 1921, lascia Termoli molto giovane, partecipa al secondo conflitto mondiale sul fronte Albanese, dopo l'8 settembre 1943 si unisce ai partigiani piemontesi tra Cuneo ed Asti. Si ricorda che il 25 Aprile 2021 l'Associazione Nazionale Partigiani ha posto in via Adriatica n. 7, la sua casa natia, una targa commemorativa a ricordo del combattente per la libertà. Nel 1948 consegue la laurea in Giurisprudenza ma dedicherà la sua vita lavorativa nel campo delle assicurazioni.

La sua esperienza di artista inizia nel 1940 nello studio di Dante Selva a Torino e, dopo una intensa formazione, nel 1953, organizza la sua prima mostra, insieme al suo maestro, presso la Sala Soleri a Torino. Da qui inizia la sua carriera di artista, costellata di successi e riconoscimenti, carriera che proseguirà senza sosta fino all'anno della sua scomparsa il 26 Gennaio 2006 in Borgo San Dalmazzo (CN).

Galleria fotografica