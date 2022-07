“Un luogo autentico”, parte il video contest dell'estate

TERMOLI. Una nuova sfida dell’Associazione Alta Marea con un nuovo Contest: il vincitore verrà premiato sul palco dell’Alta Marea Film Festival 2022. L’associazione culturale Alta Marea si lancia in una nuova sfida che vedrà coinvolti più attori.

È il video Contest “Un luogo autentico”, promosso nell’ambito del progetto di promozione della Destinazione Turistica dell’Area Urbana di Termoli “Autentici Percorsi”, composta dal comune di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, con la supervisione del brand Autentici Percorsi. Partecipare è semplicissimo.

Nato dall’idea di valorizzare l’autenticità del territorio e delle sue caratteristiche naturali, storiche, gastronomiche e culturali, il Contest chiede la realizzazione di video amatoriali dalla durata massima di 1 minuto che sappiano raccontare lo sguardo spontaneo di chi vive questi luoghi. I video ammessi al Contest dovranno essere pensati per la diffusione via social network, ed essere quindi realizzati in formato verticale con qualsiasi specifica di upload (reel o post).

Il video dei partecipanti dovrà essere pubblicato obbligatoriamente con l’hashtag: #unluogoautentico #autenticipercorsi e il tag @autenticipercorsi e @altamareafestival entro le ore 14 del 8 agosto.

I premi in palio sono moltissimi, fra cui 1 voucher per l’acquisto di attrezzatura e/o software IT e audio-video dal valore di 300 euro per il primo/la prima classificato/a; mentre per il secondo e il terzo posto premi in voucher da spendere nei corsi di formazione dell’Associazione Culturale Alta Marea.

La partecipazione al Contest è aperta a tutti ed è gratuita, senza alcun limite di età e provenienza.

Un nuovo modo, dunque, per guardare i paesaggi che ci circondano ogni giorno e che viviamo e abitiamo con occhi sempre nuovi. Per qualsiasi informazione circa il bando per partecipare al Contest si chiede di contattare l’associazione Alta Marea sul sito: Alta Marea Festival – Festival di cinema, arte e cultura a Termoli – Portiamo l'arte dove Non c'è o sulle pagine social Instagram e Facebook.

