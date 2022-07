Cooking show, sapori di terra e di mare

TERMOLI. Si terrà lunedi 1 e martedi 2 agosto un cooking show itinerante che farà tappa nei 4 comuni della nuova Destinazione turistica dell’Area Urbana, composta dai Comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, promossa nell’ambito della Strategia Urbana di Termoli finanziata dalla Regione Molise nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020. L’ideazione e il lancio sul mercato turistico di una Destinazione costituita da 4 diverse comunità con caratteristiche attrattive peculiari e una identità unica, sono l’obiettivo, audace e innovativo, del piano integrato di comunicazione affidato nei mesi scorsi ed in corso di avanzata esecuzione. DI questo piano costituiscono una leva fondamentale gli eventi pubblici che si alterneranno nelle prossime settimane il primo dei quali è un tour di piazza che coinvolge alcuni produttori e chef tra i più rigorosi interpreti della tradizione enogastronomica locale in un’autentica full immersion sensoriale nei sapori di terra e di mare che caratterizzano le diverse cucine del territorio.

Il tour inizierà da San Giacomo degli Schiavoni alle 18:30 di lunedi 1 agosto e si terrà al Vicolo del Tempo al dehor del Ristorante Cian il cui sarà protagonista la chef Miriana Lanzone. La 2a tappa si terrà a Guglionesi alle 20:30 di lunedi 1 agosto in piazza S.Chiara con lo chef Bobo.

Sarà poi la volta di Campomarino alle 18:30 di martedi 2 agosto alla terrazza di Palazzo Norante con lo chef Mino Sorressa e i vini delle cantine Di Majo Norante, Borgo di Colloredo e Martarosa; infine il tour si concluderà a Termoli alle 20:30 di martedi 2 agosto al muraglione del Borgo Vecchio presso il dehor dell’Osteria dentro le Mura con lo chef Antonio Terzano. Ad animare le 4 tappe del tour coinvolgendo il pubblico presente con la sua tradizionale arguzia e passione per la cucina migliore d’Italia sarà il mitico “oste” Giorgione, star del settore e protagonista di trasmissioni di successo con Gambero Rosso Channel su Sky tv. Proprio l’autenticità è l’elemento scelto per identificare e percorrere la nuova Destinazione, per promuovere la quale è stato creato il brand “Autentici Percorsi” che caratterizzerà d’ora in poi la comunicazione e il marketing turistico dei 4 Comuni. A partire dalla campagna pubblicitaria sui più importanti media digitali che andrà online nelle prossime settimane.

