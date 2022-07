Nuova realtà a Petacciato: c'è il comitato cittadino Agorà

PETACCIATO. È stato costituito un nuovo comitato cittadino petacciatese, denominato “Agorà”. Il comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte maggiormente consapevoli sul territorio sul quale si impegna, come attivo operatore in merito a: la tutela dell’ambiente; la salute pubblica; lo sviluppo sostenibile del territorio; la corretta applicazione delle norme comunali, regionali e statali; la maggiore aggregazione dei cittadini.

Il comitato persegue la chiarezza e comprensibilità degli atti pubblici con ogni mezzo necessario, per una corretta informazione ai cittadini. Il comitato ha carattere volontario, tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce le pari opportunità tra gli individui nel pieno rispetto della libertà di ognuno. Sono ammessi come soci del comitato tutti coloro che ne condividono gli scopi sociali.

Il comitato si compone di un presidente del comitato, un vice presidente, di un tesoriere, di un segretario, di un garante, di un responsabile delle pari opportunità e di un presidente dell’assemblea che sono: Enrico D’Amario (presidente), Ida Romandino (vice presidente), Nicolino Pellillo (tesoriere), Flavia Marchese (pari opportunità), Michele Marchesani (segretario), Leonardo Di Leonardo (garante), Donato Pantalone (presidente dell’assemblea. Il comitato dà appuntamento ai cittadini al primo incontro pubblico di presentazione che si terrà a breve.