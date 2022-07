I suoni ipnotici dei "C'mon tigre" al Termoli Jazz

Termoli Jazz

TERMOLI. Serata strepitosa e sorprendente. La strada intrapresa già da qualche anno dal Termoli Jazz, è sempre più netta e visibile. I MACK hanno rapito il pubblico fin dai primi secondi e lo hanno liberato solo dopo il bis, con il solo riscatto dell’aver fatto scoprire cosa significa contaminazione, del resto il Jazz viene definito anche musica afroamericana, la sua natura è nel suo nome. Stasera sarà la volta dei C’mon Tigre, un duo (voce, chitarra ed elettronica) che, come un elemento chimi co catalizzatore, attrae musicisti che vivono vite e progetti autonomi. Ma la pozione, come se fosse prodotta da un sapiente alchimista, con Mirko Cisilino (tromba, flicorno ed elettronica), Beppe Scardino (sassofoni ed elettronica), Pasquale Mirra (vibrafono) e Marco Frattini (batteria) esala vapori ipnotici che non lasceranno scampo. Visual Art e musica, sono due elementi che colpiscono l’inconscio e i C’Mon Tigre sono abili e la miscela di afro-jazz, l’hip hop, funk, la disco music ed influenze nordafricane e mediterranee è calibrata alla perfezione. Appuntamento a stasera, inizio concerto alle ore 22:00. Ingresso libero contingentato. I posti a sedere sono limitati e una volta raggiunta la massima capienza, non sarà possibile più accedere ai posti gratuiti. Si richiede la massima collaborazione e comprensione del pubblico. Resta comunque libero l’accesso e il passeggio in Piazza Duomo e nei locali della piazza.