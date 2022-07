San Basso, tutto pronto per la festa in onore del Santo patrono

TERMOLI. Con fede, devozione, identità e preghiera viva il popolo di Dio si prepara a vivere la solennità di San Basso, patrono della città di Termoli e della diocesi di Termoli-Larino. Il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, ha evidenziato così il valore di questa festa che si inserisce nel cammino sinodale che tutta la Chiesa sta vivendo: "In questo tempo di incertezza e fatica tra pandemia, guerra, crisi politica e aumento del costo della vita la festa del nostro amato patrono San Basso costituisce un momento di riflessione e di ripartenza. Un'occasione per rinnovare con fiducia il senso di famiglia e di comunità accompagnati da un santo che ha accolto e si è lasciato guidare dalla Parola di Dio. La partecipazione alle varie iniziative, come la processione in mare così cara ai nostri pescatori e a ciascuno di noi, ci permette di cogliere un'opportunità. Si tratta di vivere questo tempo così complesso nell'incontro e nell'ascolto di ogni nostro fratello e sorella sotto lo sguardo attento e amorevole di San Basso, restando saldi e ancorati alla barca della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Invito così a vivere questi giorni così belli e sentiti con intensità e pienezza accostandoci ai vari momenti di preghiera e ascolto della Parola di Dio, in particolare voglio soffermarmi sulla Veglia in programma nella serata del 3 agosto al mercato ittico e aperta a tutti. Sarà un modo per ritrovarci come comunità tra poesie in vernacolo termolese, una preghiera speciale per i pescatori defunti, ascolto del Vangelo e adorazione eucaristica".





Di seguito il programma religioso e ricreativo della festa di San Basso:

Triduo di preparazione 31 luglio, 1 e 2 agosto 2022

- ore 18.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale

Mercoledì 3 agosto 2022

- ore 8 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino (Cattedrale)

- ore 9 Processione in mare con i Motopescherecci (San Basso salirà sul Teresa Cannarsa)

- ore 19 Processione (Cattedrale - Barca del Santo - Borgo antico - Mercato ittico)

Visita al Santo Patrono presso il Mercato ittico

- ore 22 Veglia di preghiera presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca (Mercato ittico)

Giovedì 4 agosto 2022

- ore 6 Celebrazione Eucaristica al Mercato ittico, presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino

Processione (dal Mercato ittico alla Cattedrale)

- ore 8.30 S. Messa (Cattedrale)

- ore 18,30 Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Gianfranco De Luca Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino (Piazza Duomo)

- ore 19.30 Solenne Processione

- dalle ore 21 alle 24 Visita al Santo Patrono presso la Cattedrale

Programma ricreativo

Mercoledì 3 agosto 2022

- ore 21 Grande Orchestra di Fiati 'Giuseppe Ragni° CITTA' di TERMOLI diretta dal Maestro Gianluca Greco (piazza Duomo)

Giovedì 4 agosto 2022

- ore 21 – Grande Orchestra di Fiati 'Giuseppe Ragni" CITTA' di TERMOLI diretta dal Maestro Gianluca Greco (piazza Duomo)

- ore 24 – Spettacolo pirotecnico (porto turistico)

Venerdì 5 agosto 2022

- ore 21.30 - BIANCA ATZEI IN CONCERTO (Piazza San Giovanni Paolo II)

DAL 2 AL 7 AGOSTO STREET FOOD DI SAN BASSO (Area Portuale) Associazione A.M.I.P. GIOSTRE (Viale Marinai d'Italia)





