Rotello si prepara con fede e devozione alla festa del patrono San Donato

ROTELLO. È iniziata venerdì 29 luglio 2022 la novena in onore di San Donato, patrono di Rotello. Alle 19 il parroco, don Marco Colonna, ha celebrato insieme una santa messa presso l'edicola sacra eretta nella storica località Verticchio e dedicata al santo protettore. In serata si è svolta la suggestiva processione, per ricordare l'arrivo del patrono in paese, alla presenza di numerosi fedeli provenienti anche dai centri limitrofi. Un percorso di fede, devozione e preghiera per rinnovare l'affidamento a San Donato in attesa della festa di domenica 7 agosto 2022 quando, tra le altre cose, si rinnoverà anche il pellegrinaggio all'alba da Ururi a Rotello. Presenti, tra gli altri, fra Gabriele Violante dalla comunità di Ururi e Don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro. Una preghiera e un ricordo per tutti i rotellesi che vivono in ogni parte del mondo e custodiscono nel cuore una profonda devozione per San Donato.

Di seguito il programma dedicato alla solennità patronale e della festa di Santa Maria degli Angeli. Dal 30 luglio al 5 agosto 2022, alle 19, celebrazione eucaristica e novena di San Donato (chiesa parrocchiale). Il 2 agosto ci sarà la solennità di Santa Maria degli Angeli: alle 18.30 rosario e indulgenza plenaria. Alle 19 solenne celebrazione eucaristica con rito della confermazione presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Alle 21, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, concerto per organo e soprano (M. Massimiliano Caporale all’organo e soprano M. Valentina Corradetti).

Il 6 agosto si rinnova, dalle 8, la fiera di San Donato. Alle 21.30 il comitato feste e la Nuova pro loco Tre Colli presentano Dodi Battaglia in concerto. Il 7 agosto, solennità di San Donato, alle 3.45, benedizione dei pellegrini in piazza Santa Maria a Ururi e partenza pellegrinaggio con arrivo e accoglienza dei pellegrini previsto alle 8 in via Guglielmo Marconi. Alle 9 santa messa dei pellegrini presieduta da don Michele Di Legge, parroco di Ururi. Alle 10.30 solenne pontificale in onore di San Donato presieduto dal parroco, don Marco Colonna. A seguire la processione per le vie del paese. Al rientro del santo fuochi pirotecnici sonori colorati. Alle 21 concerto bandistico "Ensemble di fiati Garganum". A mezzanotte spettacolo pirotecnico.

