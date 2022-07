Carnevale da Oscar: magica sfilata estiva dei carri allegorici

Carnevale da Oscar: la sfilata estiva dei carri allegorici a Larino

LARINO. Dalla nostra inviata speciale Graziella Vizzarri immagini, foto e commento sulla prima edizione del Carnevale da Oscar, rassegna estiva che fa rivivere a Larino la gioia della sfilata carnascialesca seppur fuori stagione, dopo le edizioni 2021 e 2022 annullate a causa della pandemia.

«Finalmente, sono tornati i giganti di cartapesta a Larino, il carnevale da Oscar, Carnevale estivo. Un appuntamento molto atteso, che ha dato vita ad una grande festa. Piazza del Popolo ha vibrato di bellezza artistica, musica e divertimento. Un clima festoso che ha rapito tutti, grandi e piccini.

Carnevale di Larino è una fucina d’arte con la grande capacità di coinvolgimento e richiamo turistico. Sono sempre più talentuosi i nostri maestri cartapestai frentani, che operano in collettivi poderosi e danno vita alle maestose opere come quelle che abbiamo ammirato ieri sera. La festa continuerà fino a domenica con una carrellata di appuntamenti di levatura. Per il weekend ci aspettiamo una presenza più intensa. Buona la prima, puntiamo sui prossimi due appuntamenti e dopo faremo un bilancio, valuteremo punti di forza e criticità costruttive per migliorarci. Ringrazio i giovani che investono molto e credono con fervore a ciò che fanno, ma ciò che più ci gratifica e l’impegno collettivo, della comunità tutta, questo il vero successo del progetto socio-culturale».

Dopo il debutto di venerdì sera, la manifestazione prosegue oggi e domani.

IL PROGRAMMA

Sabato 30 luglio

Ore 20:00. “Villaggio delle arti” ci farà ballare sulle sonorità dell'Africa e Cuba

Ore 22:00. I Meganoidi. Ad aprire la loro performance, Darman e I Malati Immaginari

ore 24:00. Si salterà in Piazza del Popolo, sui beat di Dj set Provenzano e Sandro Bit.

Domenica 31 luglio 2022,

Ore 20:00. Ci scalderemo con la danza latina della scuola Asd Emozioni latine

Ore 21:30. Premiazione degli studenti vincitori del bando Unimol “Digitalizziamo il Carnevale”,

Ore 22:00. “And the winner is..” Scopri con noi il vincitore!

Ore 23:00. Concludiamo al suono di musica popolare giamaicana con i Vallanzaska.

