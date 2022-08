La guerra russo-ucraina: l'incontro-dibattito a Ururi

URURI. Sì svolgerà oggi, 1° agosto, alle 21,00 presso il Caffè Letterario, uno degli incontri-dibattiti più interessanti di tutta l'estate ururese: i due blogger e fondatori del sito di informazione geopolitica www.ilcosmopolitico.com, Giuseppe e Antonio Petrucelli parleranno al pubblico di Ururi delle cause che sottendono al conflitto che sta insanguinando il cuore dell'Europa: la guerra russo-ucraina. Una guerra che non solo sta mietendo centinaia di vittime su entrambi i fronti, ma che sta sconvolgendo il panorama e gli equilibri geopolitici conosciuti finora, oltre ad avere conseguenze anche per il resto d'Europa, vedasi il prezzo del gas o la crisi del grano. Argomenti importanti che gli ururesi potevano approfondire solo dai giornali o dalle trasmissioni televisive e che invece, l'amministrazione Greco è riuscita a portare ad Ururi con studiosi di elevato spessore che affronteranno scottanti temi di politica internazionale per rendere anche la popolazione di Ururi consapevole di ciò che succede nel mondo che li circonda!

