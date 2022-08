Verso l'11esima edizione del Joe's blues festival a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ufficializzato il programma dell’undicesima edizione del Joe’s Blues Festival, la festa del blues molisano venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022. L’evento musicale, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale che si svolge all’interno del borgo di San Martino in Pensilis da ormai undici anni, è diventato un punto di riferimento nell’ambito dei festival blues nazionali ospitando artisti provenienti da tutto il mondo. Il centro storico del paese bassomolisano si trasformerà nella cittadella del blues, mostrando in modo inedito la caratteristica piazza di Largo Trinità.

Grande attesa per il concerto di venerdì 5 agosto di Mighty Mo Rogders, uno dei più grandi bluesman contemporanei originario di Chicago e famoso per il suo Metaphysical Blues. Nella sua carriera ha suonato T-Bone Walker, Albert Collins, Bobby Blue Bland, Jimmy Reed e molti altri. Con il proprio stile soul e blues, tra invettive vocali e ritmiche, nei testi parla di tematiche sociali della comunità nera. Il giorno successivo, sabato 6 Agosto, la kermesse termina con il concerto del newyorkese Jaime Dolce e la sua formazione Innersole con sound a cavallo tra l’electric blues e il funk rock alla Jimi Hendrix. Jaime che vanta una carriera pluridecennale e collaborazioni internazionali come Mason Casey, Eric Udel e Lee Finkelstein. Presenti nel cartellone di questa edizione, in collaborazione con il South Italy Blues Connection, anche artisti italiani come la formazione campana The Blues Queen e il trio del chitarrista teramano Antonio Gambacorta.

L’evento, che si svolge senza interruzioni dal 2011, è dedicato a Lino Joe Musacchio e dallo scorso anno al ricordo dell’amico Joe, si aggiunge quello di Giancarlo Graziaplena, fondatore del festival, scomparso tragicamente lo scorso anno. La manifestazione è stata di grande successo anche durante gli anni in cui le restrizioni dovute alla pandemia erano più forti: “sono stati i più difficili perché abbiamo dovuto ripensare completamente l’evento ed abbiamo scelto di dare più visibilità e sostenere gli artisti locali ed italiani. La scelta di non fermarci è stata vincente: quest’anno, infatti, torniamo al festival classico ed avremo l’onore di ospitare grandissimi artisti internazionali che hanno scelto il festival come tappa del loro tour europeo” così l’organizzatore Vincenzo Nardelli.

Sul sito della manifestazione joesbluesfestival.it è possibile prenotare il biglietto d’ingresso che, come conferma lo slogan “troppo bello per essere a pagamento”, è rigorosamente gratuito. Grande musica ed emozioni per un coinvolgimento collettivo che, come nelle precedenti edizioni, prevede la presenza di molti appassionati.