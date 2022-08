Il delfino Peppe narrato ai bambini sulla Goletta Verde

TERMOLI. Giornata impegnativa per l'equipaggio della Goletta Verde di Legambiente. Dopo il briefing annuale di questa mattina al porto turistico Marina di San Pietro, in cui è stato diffuso l'esito dei prelievi compiuti a mare nei tre punti prescelti tra foci dei fiumi e costa, nel pomeriggio flash mob sulla spiaggia di Rio Vivo, col direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, parte dell'equipaggio del vascello ecologista in viaggio lungo la penisola e i rappresentanti di Legambiente Molise. Dalle 17 alle 19 di domenica 31 luglio, si sono svolti i laboratori didattici per i più piccoli “Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” a bordo della Goletta Verde.

I bambini sono potuti salire a bordo della Goletta dov'è stato spiegato loro la composizione della nave, la storia dei delfini e l'evoluzione dei cetacei.

Ai bambini è stata raccontata la storia del delfino Peppe e dei suoni che usa quando si sente in pericolo. Peppe è un delfino furbo e pigro che per mangiare si avvicina alle barche dei pescatori. Esistono dei dispositivi che i pescatori attaccano alle imbarcazioni che servono per liberare il delfino quando rimane impigliato.

Il delfino quando nasce è tutto grigio, l'età viene data dalle striature che ha nel corpo nel corso del tempo. Più è uniforme, più è giovane. Se ha tante striature vuol dire che è adulto.

Un momento molto bello ed educativo che i bambini hanno accolto con meraviglia e stupore, partecipanti che a settembre inizieranno la quarta elementare alla scuola di Pantano Basso.

A fine incontro ai bambini è stato lasciato un libricino come dono.

Galleria fotografica