Un calcio ai pregiudizi, lo sport contro le discriminazioni

Tavenna. Questa sera avrà inizio il torneo di calcetto organizzato dal centro di accoglienza SAI di Tavenna in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Cirulli .

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove prima c'era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione”.

(Nelson Mandela)





Il significato delle parole di Nelson Mandela definisce chiaramente quello che è l’intento del progetto “Un calcio… al pregiudizio” .

Lo sport non è si limita ad essere un mero strumento di divertimento, ma rappresenta un mezzo capace di combattere ogni forma di discriminazione e razzismo, proponendosi come un potente motore di inclusione, indipendentemente dall'origine etnica, dalla nazionalità e dal credo religioso dei partecipanti, favorendo la nascita di amicizie, legami e reti. Conoscenza reciproca che richiede uno spazio di incontro imparziale affinché possa realizzarsi nel modo più spontaneo e libero possibile.





Uniti, cittadini di Tavenna e beneficiari, al fine di raggiungere un obiettivo comune attraverso la messa in atto di azioni congiunte e complementari, in cui l’individualità viene superata per dare spazio al concetto di gruppo e, quindi, di comunità, senso profondo del processo di inclusione.

Vi aspettiamo tutti alle ore 21 campetto di calcetto comunale.