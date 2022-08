"Favolosa", Giuliana De Sio al teatro Verde

TERMOLI. Martedì 02 agosto presso il Teatro Verde di Termoli Favolosa - Favole del Basile - con Giuliana De Sio!

L’italia è sempre stata meta d’eccezione e fonte d’ispirazione di grandi artisti ed intellettuali che l’hanno immortalata nei loro scritti. Quindi come poter raccontare meglio il nostro paese se non attraverso le Fiabe? Fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti ma anche talvolta cattive. Dal nord al sud, le fiabe scelte per questo spettacolo conducono lo spettatore in una serie di storie/surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante contraddizioni nella quale da sempre convivono vitalità e disperazione. GIULIANA DE SIO ci accompagnerà in questo viaggio “magico” e viscerale. Ad accompagnare la nota attrice un trio musicale d'eccezione: Sasà Flauto alla chitarra, Cinzia Gangarella al pianoforte e Marco Zurzolo al sax.

Info al 348.6055778 - 0875.631075

Prevendite Infopoint Termoli Turistica Via Federico II di Svevia, 61 Borgo Antico

Prevendite online al link sotto e presso i rivenditori ciaotickets

Galleria fotografica