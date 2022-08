Nasce il "Tango sociale", inclusione e cultura

Serata speciale col Tango a Termoli

TERMOLI. Un seme gettato magnificamente in una serata d’estate a Termoli, quella dedicata al tango argentino Milonga, organizzata dal Gruppo Amici per il Tango Termoli, associazione che sta proprio spiccando il volo in città, presieduta da Annarita Degnovivo.

Una passione che ha portato in Piazza Monumento il concerto coi maestri Mario D'Amaro e Guido Paglialonga di Foggia.

Evento propositivo del tango sociale, progetto per una disciplina a 360 gradi che comprenderà tango e cultura; tango e musica; tango e danza; tango e inclusione; Tango terapia, confidando negli aiuti Istituzionali.

