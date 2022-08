Noi San Basso: la consegna delle stampe di Stefano Leone in municipio

TERMOLI. La festività patronale di San Basso farà immergere di nuovo la città nella sua ricorrenza più sentita, dopo i due ultimi anni di pandemia che hanno affievolito l’aggregazione popolare.

Come annunciato sabato scorso, Stefano Leone ha realizzato un percorso artistico-fotografico che mette in mostra l'essenza del patrono termolese, per Mare e per Terra: Noi San Basso, mostra storica fotografica internazionale ideata dall’editore e famoso fotografo termolese, nonché organizzatore di eventi nazionali.

Fino al 5 dicembre le foto di Stefano Leone saranno esposte per le vie del centro cittadino e in mare, sulle imbarcazioni della flotta termogene durante la processione del 3 mattina. SI tratta della prima iniziativa di tal genere.

Entro il 5 dicembre la mostra si arricchirà di opere fotografiche di autori di tutti i continenti che esporranno a Termoli foto inerenti al tema del Santo Patrono delle loro città di riferimento.

La presentazione è avvenuta ieri mattina, nell'atrio del municipio, dove Stefano Leone ha consegnato le stampe al sindaco Francesco Roberti, al vice sindaco Enzo Ferrazzano, all'assessore Michele Barile e ad alcuni consiglieri comunali, Enrico Miele, Nico Balice, Vincenzo Sabella e Michele Marone. Presente anche lo storico Antonio D'Ambrosio.

Sono 134 le foto che comporranno questa esposizione così particolare e bilocata.

La mostra, con alcune immagini simbolo di Stefano Leone, è trasportata in mare dalle barche nella processione in mare, oltre quelle presenti a terra.