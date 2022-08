Tutto pronto per la 17esima sagra del torcinello

SAN PAOLO DI CIVITATE. A San Paolo di Civitate torna sua maestà il torcinello. La sagra si svolgerà sabato 6 e domenica 7 agosto. Durante i due giorni, il centro cittadino si vestirà a festa con musica, intrattenimento, artisti di strada e gonfiabili per i bambini. Anche quant’anno come ormai da tradizione, la Pro Loco “Civitas” di San Paolo di Civitate ha inserito nella rassegna di eventi dell’estate sanpaolese, l’attesissimo appuntamento della Sagra del Torcinello, giunta ormai alla 17^ edizione. Re indiscusso della manifestazione, come da tradizione, il torcinello, vera prelibatezza culinaria locale. La sagra, radicata nella tradizione del piccolo e rigoglioso borgo dell’alto tavoliere della Puglia, vanta migliaia di visitatori, provenienti dai molteplici paesi della provincia foggiana ma anche dalle regioni limitrofe, i quali nei due giorni adibiti alla manifestazione, affollano il centro cittadino per gustare il buonissimo ed eccellente Torcinello sanpaolese, preparato con maestria e secondo un rigoroso procedimento che si tramanda da secoli, dalle macellerie locali che collaborano con la Pro Loco “Civitas” per l’ottima riuscita dell’evento. Durante i due giorni di sagra, 06-07 agosto 2022, il centro cittadino, Piazza Aldo Moro in particolare, sarà vestita a festa, con un programma ricco e variegato, pensato per intrattenere le persone di tutte le età. Si parte, il 06 agosto, con musica e canti popolari della tradizione locale pugliese con il concerto del Gruppo Folkrorico Culturale APS “I Cantori di Civitate”, per i più piccoli, sarà allestito uno spazio per bambini con antichi giochi ed animazione. Durante la seconda serata, il 07 agosto, si esibiranno i “The Big Ball Band” mentre per le vie del paese ci saranno artisti di strada con giocolieri, spettacoli di bolle e tanto altro ancora. Dunque un evento importante che mettendo al centro la tradizione ed i sapori d’un tempo, volge lo sguardo verso il futuro promuovendo e valorizzando l’economia locale, l’enogastronomia ed il turismo.