San Basso approda al Mercato ittico: l'attesa per la veglia di preghiera

TERMOLI. La devozione sempre più sentita dai fedeli termolesi, che si sono riversati a seguire la processione serale, che portava dalla Cattedrale al mercato ittico.





Numerosissimi i fedeli che in religioso silenzio hanno seguito la statua del Santo Basso, si è tornati un po’ ai vecchi tempi, un po’ agli albori di quando san Basso sfilava tra le vie del borgo antico, con le coperte che venivano stese in segno di rispetto per il Santo - cosa che nel borgo è ancora oggi molto sentita - oltretutto c’è da dire, che è stato bellissimo veder sfilare la statua al crepuscolo quando passando dal lato del muraglione della città vecchia si è potuto ammirare il sole che annegava nelle acque del mare e questo scenario non ha prezzo, quando si parla di bellezza.





Se oggi parlavamo della bellezza della devozione, oggi parliamo della bellezza del ritorno alla normalità perché quello che abbiamo vissuto è proprio questo, un ritorno alla normalità.





Presente il monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino, insieme gli armatori che hanno portato in spalla il Santo. Presente anche la banda che ha accompagnato questa processione in ogni momento e con grande cura con suoni dolci e melodie uniche. Il Santo è stato portato dopo tanto tempo al mercato ittico, dove trascorrerà la notte e dalle 22 ci sarà la veglia, quindi si potrà andare a rendere omaggio al Patrono e si potrà pregare vivendo con lui un momento intimo e personale.





