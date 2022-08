"Raccontare il mondo": cronache di reporter sul campo

CHIEUTI. Il cinereporter Rai Sebastiano Fezza, il giornalista combattente Claudio Locatelli e il reporter Giuseppe Barile, ospiti di evento dedicato al giornalismo.

Nel paese più a nord della Puglia, guadagnatosi da poco il titolo di #LaPortaDellaPuglia, stasera, giovedì 4 agosto, alle ore 21.30 presso la piazzetta antistante la chiesa di San Giorgio Martire, prenderà luogo un importante evento di giornalismo di reportage con ospiti d’eccezione. Iniziativa a cura della Pro loco di Chieuti, inserita nell'ambito del cartellone estivo locale curato in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Una serata per raccontare il mondo attraverso le testimonianze esclusive di reporter che lavorano sul campo. Dai luoghi del pianeta più marginali e pericolosi racconti di verità e dolore, informazioni puntuale persino nelle situazioni più critiche attraverso servizi e reportage di importante valore. Uno sguardo sul mondo attraverso foto, video e racconti.

Ospite d’eccezione della serata, il cinereporter Sebastiano Fezza, già inviato Rai per trent’anni, che ha realizzato più di cento reportage in diciassette conflitti nel sud del mondo. Fezza vanta collaborazioni con giornalisti quali Bruno Vespa, Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Insieme a lui, Giuseppe Barile, reporter e documentarista, già firma di diversi reportage e film documentari, tra i quali ricordiamo Bukura – la Corsa per la Gloria, i bambini di Bucarest e un reportage inchiesta sulle microplastiche nel mare Mediterraneo.

Ciliegina sulla torta il giornalista combattente Claudio Locatelli.

Claudio Locatelli, nato a Bergamo nel 1987, ha studiato psicologia e neuroscienze a Padova. Da sempre appassionato di politica estera, nel 2013 viene premiato a Roma e New York, primo classificato su 200, nelle simulazioni di attività diplomatica organizzate dall'Onu. Sviluppa e partecipa a centinaia di progetti, tra cui uno di assistenza per i profughi di Kobane, e nel novembre del 2014 si reca a Suruç, città turca al confine con la Siria. Collabora alle Olimpiadi di Londra 2012 e come responsabile del comitato olimpico organizzativo di Sochi 2014. Va in Palestina da attivista; in Abruzzo, in Emilia e ad Amatrice da volontario per aiutare i terremotati, poi in Veneto per l'alluvione. Esperto di comunicazione, vince per tre volte consecutive la selezione dell'European Youth Press erogata dal Parlamento europeo. A fine febbraio 2017 parte per la Siria per combattere Isis.

Sicuramente una grande occasione da non perdere per tutti gli amanti del tema.

