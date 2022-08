Narratore d'eccezione, il molisano Pierluigi Giorgio protagonista a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Il 2 agosto, il protagonista della serata del progetto “Il borgo della lettura” è stato Pierluigi Giorgio, nato in Molise, narratore, regista, documentarista, articolista e fotografo. Si diploma attore al “Piccolo Teatro di Milano” e lavora indistintamente per il teatro e la televisione. Per svariati anni farà parte della trasmissione televisiva Geo di Rai3, in qualità di autore e regista – documentarista. Ottiene anche dei premi a Festival internazionali.

Nella serata dedicata alla lettura, ancora una volta nella suggestiva scalinata Lamarmora, Pierluigi Giorgio, ha presentato, narrando e accompagnato da emozionanti video, il suo libro “Come una Piccola Nuvola”. “Piccola Nuvola” è il nome che vollero darmi anni fa i Sioux. Non desideravo scrivere qualcosa sugli indiani d’America, bensì parlare di una profonda, intensa esperienza personale con gli indiani. Una storia dal Sud Dakota all’Italia, un messaggio attinto fra loro e che ha modificato in gran parte la mia vita, il lavoro, il pensare, il sentire, il percepire: mi auguro sia utile ad altri come lo è stato per me” aggiunge Giorgio. L’autore non abbandona il suo lettore, ma lo guida continuamente a vedere e a sentire ciò che i suoi sensi percepiscono. Tutto inizia dalle difficoltà nel comprendere la società di oggi, dove le apparenze e le maschere, come quelle Pirandelliane, segnano la crisi dell’uomo.

Questo libro è una sorta di trilogia che si sviluppa su mondi paralleli apparentemente scollegati fra loro, ma la chiave di lettura sarà una sorpresa per il lettore. Il libro di Pierluigi Giorgio può rappresentare un seme utile ad affrontare l’incertezza esistenziale di buona parte della vita di oggi. I video hanno contribuito a mostrare vite diverse e l’esistenza stessa di Giorgio. Autore e divulgatore della vita rurale, Giorgio lancia un messaggio: “Una storia di ieri, un messaggio per oggi”. Anche questa volta, la Pro Loco turistica di Serracapriola, in particolar modo Carmela Nigro e Maria Chiara Castriota, hanno donato una serata ad alto livello culturale.

Ricordiamo che “Il borgo della lettura” è patrocinato dal Comune di Serracapriola. Leggere permette di acquisire nuove conoscenze e competenze, molti studi hanno dimostrato che leggere aumenta le nostre capacità cognitive e stimola i nostri pensieri, la nostra creatività e soprattutto la nostra immaginazione.

