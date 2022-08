Andrea Geminiano, dal Molise alla Toscana per uno spettacolo magico

TERMOLI. Dal Molise alla Toscana, Andrea Geminiano, giovane illusionista di Termoli, vicecampione del talent “I'am a magician”, sarà tra i protagonisti, venerdì 5 agosto, dell'evento mondano più atteso del centro Italia. Insieme ad altri coetanei, talenti della recitazione e dell'illusionismo, si esibirà nel corso della terza edizione del “Premio stelle dello spettacolo”, nel suggestivo borgo senese di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga. L'evento per altro vedrà premiate personalità del calibro di Sandra Milo, Musa di Federcio Fellini e icona del cinema internazionale, Michele Pecora, cantautore tra i più raffinati della musica italiana e la star del teatro musicale Francesca Taverni. Con Geminiano il pubblico applaudirà Giorgio Andolfatto ed Elettra Tercon, entrambi provenienti dalla trasmissione di Rai 2 “Voglio essere un mago”. I tre giovani artisti stanno seguendo in questi giorni uno stage, tenuto dal direttore artistico della manifestazione, l'attore e regista Marco Predieri, atto a perfezionare le loro prestazioni sceniche e con la finalità di costruire un vero e proprio spettacolo che poi potranno portare sui palcoscenici italiani. La data zero di questo progetto vedrà la luce già domenica 7 agosto, a Firenze, nell'ambito dell'Estate fiorentina, in una serata dal titolo provvisorio “Incanti di una notte di mezza estate”.

«Questa esperienza per me è sicuramente un nuovo punto di partenza che mi darà modo di strutturarmi per il mio futuro di prestigiatore e artista – dichiara Geminiano – lavorare con due coetanei come Giorgio ed Elettra è un'opportunità fantastica poiché possiamo confrontarci sulle nostre aspirazioni e sulle nostre reciproche competenze e idee e sostenerci a vicenda. La guida di Marco Predieri è un stimolo fondamentale e la sua esperienza ci offre un punto di vista e un esempio su cui poggiare i nostri passi per proseguire con maggiore sicurezza nel nostro ambiente professionale” Durante questi giorni i ragazzi avranno anche modo di incontrare la madrina della manifestazione l'attrice Margherita Fumero e confrontarsi con altri affermati professionisti dello spettacolo dal vivo. “Queste occasioni mi rafforzano nei miei propositi. Pur sapendo che quello dello spettacolo dal vivo oggi è un percorso in salita io sto continuando a crederci con tutte le mie forze, lo faccio con la curiosità e l'energia dei miei anni e spero in questo di poter essere anche d'esempio per i miei coetanei e i ragazzi più giovani, ai quali mi sento di dire di non abbandonare mai i propri sogni, ma di perseguirli con umiltà e impegno».

Andrea tornerà presto in Molise con un bagaglio rinnovato, per essere anche oltre i nostri confini un fiero ambasciatore dei nostri talenti.

