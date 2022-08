Turismo è cultura: 300 eventi di qualità in Molise

CAMPOBASSO. Conferenza stampa, questa mattina presso l’Auditorium di Palazzo Gil, del presidente della Regione Molise e dell’assessore al Turismo e alla Cultura per fare il punto su “Molise è Cultura” 2022-2023, intervento che lega il sostegno alle attività culturali regionali, la loro promozione e il loro sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale a regole certe e trasparenti per dare a Comuni, Unioni o aggregazioni di Comuni, Istituzioni pubbliche e soggetti privati senza fini di lucro quali Organizzazioni, Fondazioni e Associazioni, l’opportunità di accedere ai finanziamenti previsti.

Assicurata un’offerta di qualità per tutti. Il palinsesto messo su, spalmato su tutto il territorio regionale, è contrassegnato da proposte di qualità, spesso in forma gratuita o con ticket dal prezzo simbolico, che consente una fruibilità generalizzata delle iniziative, non più solo di nicchia, ma anche con un’attenzione nei confronti di quanti, per ragioni economiche, non possono partecipare a importanti eventi culturali.

Galleria fotografica