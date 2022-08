«Se perdiamo le radici cristiane della nostra vita, perdiamo la linfa vitale»

La messa di San Basso delle 8.30 in Cattedrale

TERMOLI. Santa messa di San Basso in Cattedrale, i fedelissimi la seguono anche dopo la celebrazione dell’aurora.

Un contesto più intimo, quello condotto da monsignor Antonio Lazzaro, che con carisma ha recitato e officiato la Santa messa solenne delle 8:30. Presente anche don Fernando Manna, che ha coadiuvato il monsignore durante la celebrazione.

Con parole forti monsignor Lazzaro ha spiegato l’importanza della santità e facendo un esempio in maniera utopica, riportando le sue parole: “Se si fondasse una nuova comunità, un nuovo centro in cui vivere, in pochi sentirebbero l’esigenza di porlo sotto la protezione di un santo Patrono, questo perché il mondo attuale ha perso un po’ il senso cristiano. Se perdiamo le radici cristiane della nostra vita, perdiamo la linfa vitale. Senza dimenticarci che alla fine della nostra esistenza il Signore ci renderà conto anche di questi aspetti importanti che hanno fatto parte della nostra quotidianità”.

