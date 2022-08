L'altro San Basso: musica, street food e bancarelle

TERMOLI. Un’aria di festa per la città: una serata musicale, quella di ieri, che ha incantato uno scenario magico come quello del borgo antico.

Dapprima la banda musicale che ha accompagnato il Santo e che si è esibita poi, in una grande orchestra di fiati in piazza Duomo, per un momento dedicato alla musica. Tantissime le presenze durante il concerto, le cui note hanno riecheggiato in una atmosfera gioiosa. Ma altrettante presenze si sono riversate tra lo street food, il mercato ittico per la veglia del Patrono e le vie del centro: tra cui anche il corso nazionale, o meglio ancora scendendo giù al porto per via Aubry, dove c’erano numerose bancarelle di dolciumi e frutta secca.

Le bancarelle sono un simbolo della tradizione di San Basso sin dai tempi più antichi. Chiunque negli anni e tra le generazioni risalendo dal mercato ittico o dal porto acquistava: noccioline, lupini, arachidi e mandorle caramellate. Per i più piccini invece, un simbolo importante sono le caramelle gommose. Si è respirato nuovamente uno scenario di normalità -perché girare tra le bancarelle, seguire la processione - senza essere contingentati, significa un ritorno al passato e un presente che assume colori sempre più brillanti.

