Il Pontificale di San Basso in memoria di don Rocco Sciarretta

TERMOLI. La solenne messa pontificale di San Basso che si è tenuta in cattedrale è dedicata alla memoria di don Rocco Sciaretta.

È davvero un ritorno ai vecchi tempi, un ritorno che non può far altro che farci piacere, perché quando si parla del passato abbiamo solo bei ricordi e di conseguenza ripensando a quei momenti ci distacchiamo dal periodo pandemico, dal periodo che ci ha causato tanta sofferenza. Quello di oggi è stato davvero un nuovo inizio e la processione del santo patrono che ha riempito la piazza Duomo come ai vecchi tempi ne è un esempio lampante. La messa pontificale è stata officiata dal monsignor Gianfranco De Luca, accompagnato dalla delegazione dei parroci e da alcuni sacerdoti della diocesi di Termoli-Larino, era presente anche monsignor Antonio Lazzaro, che abbiamo intervistato proprio questa mattina.

Presente il primo cittadino Francesco Roberti, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile; la consigliera del Fdi, Aida Romagnuolo; il consigliere dei popolari per l’Italia Timoteo Fabrizio; il consigliere Bruno Fraraccio; il coordinatore della lega Molise, Michele Marone; Vincenzo Sabella -che abbiamo intervistato brevemente e che era presente solo come fedele devoto al Santo Patrono- presente anche Domenico Guidotti di Federcoopesca Molise, oltre che le autorità civili e militari. Presenti anche ed immancabili per l’aiuto, i volontari: la confraternita della Misericordia e l’associazione Val Trigno.

Un nutrito gruppo di fedeli ha dapprima seguito la santa messa pontificale e poi ha seguito il Santo in processione per le vie del centro cittadino. In piazza monumento, il vescovo De Luca ha benedetto la città, affinché possa riprendersi dal periodo buio che la pandemia, inevitabilmente ha provocato.

La messa di quest’anno è stata dedicata a don Rocco Sciarretta -perché quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dalla sua scomparsa- quindi un pensiero è stato rivolto anche a lui, che in un altro tempo ha donato tantissimo a questa città e ha guidato una comunità per lunghi anni.

Ha allietato sul finire della messa con la sua musica, il gruppo teatrale e musicale U’Battellucce, guidato da Nicolino Cannarsa, che hanno incantato l’intera piazza.

È stupefacente vedere quanti davvero serbano nel loro cuore la figura del Santo Patrono termolese e quanti, anche da lontano non riescano a non pensare a questo giorno. Qualcuno durante la nostra diretta ci ha scritto anche dall’estero -dove vive, ma senza dimenticare le radici di San Basso- abbiamo riportato parte della processione e gran parte della santa messa sulla nostra pagina Facebook in diretta, per poterla condividere con tanti che non sono sul territorio, ma che in realtà avrebbero voluto partecipare a questo momento.

Perché sono momenti come questi che stringono una comunità e ci fanno capire l’importanza di vivere la quotidianità -non solamente veloce -quindi pensando all’ordinaria vita di tutti i giorni, ma soffermandosi a pensare anche ad altro e questo lo fa solo la fede, perché è la fede che per un momento ci distoglie dalla nostra routine quotidiana e ci catapulta e ci fa soffermare a pensare. Ricordandoci sempre che esiste anche altro: la devozione, i valori, la famiglia, gli amici e l’amore. Perché è l’amore che ha spinto tutti noi oggi a partecipare ad una celebrazione così importante e sentita, ed è l’amore è che ci tiene stretto nel nostro cuore la devozione per il nostro Santo Patrono.

