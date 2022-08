Sicurezza, raccolta fondi e partenariato con le imprese: la formazione del CSV Molise

TERMOLI. A settembre cinque appuntamenti online su Safety e su come attrarre i privati nella mission del non profit.

Il gioco di squadra vale anche nel non profit e per raggiungere l’obiettivo, cioè per sensibilizzare il maggior numero di persone possibili verso una causa benefica, le associazioni devono ampliare la propria vision e attrarre sostenitori.

Le imprese sono in cima alla lista delle realtà che potrebbero dare una mano agli enti del Terzo Settore nel diventare ancora più capillari sui territori e un altro strumento utile alla causa è il fundraising, attività di raccolta fondi su cui il CSV Molise storicamente ha sempre informato i propri utenti.

Sulla scia che lasciano dietro di sé questi importanti concetti, è stato ideato un nuovo corso di formazione. Dopo la breve pausa estiva, partirà una serie di appuntamenti online tesi a informare i volontari sulle tecniche e sugli strumenti necessari a coinvolgere le imprese e a instaurare con le realtà profit legami duraturi.

‘Corporate fundraising, dallo start-up allo sviluppo di partnership con le aziende’ il titolo del corso online della durata di otto ore che si articolerà nelle quattro giornate di lunedì 19, mercoledì 21, lunedì 26 e mercoledì 28 settembre, dalle ore 16 alle ore 18.

Per iscriversi occorre compilare il form con tutti i dettagli e CLICCARE QUI.

In qualità di docenti ci saranno Anna Grazia Margapoti, esperta di formazione e consulenza per la raccolta fondi delle organizzazioni non profit, collaboratrice per tante realtà d’Italia e socia dal 2012 dell’Assif, l’associazione Italiana Fundraiser, e Fabrizio Colonna, Event Manager esperto in raccolta fondi, promozione e branding. Dal visual alle grafiche, passando per la logistica, cura ogni dettaglio con un’attenzione ai partecipanti e al target delle diverse iniziative.

«Dietro ogni impresa ci sono persone consce del fatto che l’economia sia diventata circolare e che la scelta d’acquisto sia più meditata e consapevole – spiegano -. Il consumatore oggi è, infatti, diventato attento, informato e non crede solo a ciò che comunica l’azienda, ma valuta anche ciò che essa fa per sostenere il proprio territorio. Per valorizzare le imprese partner nel medio/lungo periodo spiegheremo cos’è il corporate fundraising e chi è un corporate fundraiser, quali sono le risorse necessarie allo start-up di un ufficio corporate, se la strategia deve essere annuale o pluriennale, come strutturare il giusto metodo di approccio con le imprese e come fidelizzare le relazioni nel tempo. Inoltre ci occuperemo degli eventi, quindi di come coinvolgere nuove imprese e fidelizzare quelle che ci sono vicine da tempo. Infine spiegheremo ai partecipanti come redigere una proposta di partnership personalizzata, come scegliere il progetto giusto e dopodiché metteremo a confronto le buone prassi».

La stagione che il CSV ha dedicato alla formazione partirà sin da sabato 10 settembre quando, dalle ore 9 alle 13, si terrà una giornata sulla sicurezza. Anche questo corso si svolgerà interamente a distanza, quindi in modalità web, e occorre compilare l’iscrizione entro e non oltre mercoledì 24 agosto CLICCANDO QUI.

Il CSV ricorda che l’adesione cui seguirà la mancata partecipazione precluderà la possibilità di iscriversi a futuri percorsi formativi.

Gli uffici di Campobasso, Isernia e Termoli osserveranno un periodo di chiusura dall’8 al 19 agosto 2022 e torneranno regolarmente operativi lunedì 22 agosto.