L'undicesimo canto del Purgatorio di Dante in scena a Termoli

TERMOLI. Il Borgo antico di Termoli sarà teatro dell'XI canto del Purgatorio: recitazione e commento a cura di Pierluigi Di Clemente per l'occasione accompagnato da Tony Corvettiere alla tromba, Marco Bomba al sassofono, dalla danza di Serena Andreoli e Sara D'Intino e dalla voce di Marina De Marco.

Per l'occasione il Gruppo FAI di Termoli insieme allo scrittore storico Oscar De Lena accompagneranno i partecipanti in una visita alla scoperta di alcune particolarità del borgo, come l' "A Rejecella", uno dei vicoli più stretti d' Italia.

Punto di ritrovo visita culturale: Castello Svevo (via Montecastello) ore 19.30

Inizio spettacolo alle ore 21.00 (Largo Tornola)

Si prega di presentarsi con 15 minuti di anticipo.

Evento su prenotazione aperto a tutti con contributo a partire da 5 € per gli iscritti FAI e 8 € per i non iscritti. https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/itinedante-vana-gloria-de-l-umane-posse-purgatorio-canto-undicesimo-15484/

E' possibile iscriversi al FAI in loco.

La visita accompagnata è riservata ai partecipanti prenotati allo spettacolo.