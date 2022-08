Politica d'estate, a Guglionesi la festa dell'Unità

GUGLIONESI. Dopo il tentativo di festa edizione 2018 non effettuata ad ultimo momento per il terremoto che ha colpito la nostra area (ci ha fatto tanto piacere che il nostro allaccio di corrente ENEL pronto per la festa abbia contribuito ad alimentare i mezzi del campo dei VVFF posizionato per la zona proprio presso la villa Comunale di Castellara) torna la edizione 2022 della festa del Partito Democratico. Infatti il prossimo venerdì 5 e sabato 6 2022 i volontari della Sezione denominata “A. Rocchia” dei Democratici di Sinistra di Guglionesi organizzano l’edizione 2022.

Ad allietare le due serate saranno il gruppo Folk locale “Modesto e Leo”.

A contornare le giornate ci sarà la riscoperta di alcuni giochi popolari e di piazza come la gara di scopa per adulti, ed altri giochi per bambini più piccoli che prenderanno corpo nei due giorni a partire dalle ore 16.00 sempre presso la villa Comunale.

Non possono mancare gli appuntamenti politici, infatti, il primo giorno il girono 5 il tema e la politica locale con due eventi in primo piano il primo dalle ore 17.30-19.00 Dibattito Politico amministrazione locale partecipano gli assessori comune di Guglionesi e Micaela Fanelli capogruppo Regionale PD dal titolo “Chiedilo ……al tuo Sindaco e ai tuoi Assessori” dove gli amministratori locali si confrontano apertamente con i cittadini sulle problematiche di questi anni

E un secondo che rappresenta una ricerca storica su un personaggio femminile del partito comunista locale infatti dalle Ore 19.00-20,30 Contributo alla ricerca storica “Signorina Diamante Rocchia una donna di valori “ a cura di Nicolino del Torto

Il secondo giorno invece organizzato da segreteria regionale del partito regionale il tema diventa regionale e nazionale con il tema “Legge elettorale e crisi dei Partiti” dove intervengono Oscar Scurti segretario di Federazione, Facciolla Vittorio segretario Regionale e on. Laura Venittelli altri a rappresentanti locali del circolo PD .

La serata continua con uno spazio dedicato al neo gruppo ANPI Primo Levi con un dibattito su tema “Comunità e Lavoro”

In entrambi i giorni sarà allestito un gazebo informativo su un tema non solo locale ma di tutto il basso molise che riguarda il consiglio comunale dal titolo “Elettrodotto Gissi – Larino- Foggia” con la animazione e collaborazione dei “I Discoli del Sinarca”.

Vari stand verranno allestiti per la degustazione di prodotto tipici e bevande a partire dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00.

La festa si conclude alle ore 24 di sabato 6 agosto.

Galleria fotografica