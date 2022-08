Carmine Abate ospite al Teatro Verde

TERMOLI. Slittata dal 25 luglio al 7 agosto la data dell'incontro con lo scrittore Carmine Abate per la rassegna "Scrittori al parco".

Appuntamento al Teatro Verde il 7 agosto alle ore 19.

Carmine Abate, nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria, emigrato da giovane ad Amburgo, é insegnante di lettere e vive oggi in Trentino. Come narratore, ha esordito in Germania con Den Koffer und weg! (1984) e in Italia con Il ballo tondo (1991), cui sono seguiti raccolte di racconti e romanzi di successo. I suoi libri, vincitori di prestigiosi premi, sono tradotti in numerosi Paesi. Con La collina del vento (2012) ha vinto il 50° Premio Campiello.

L'ultimo romanzo "Il cercatore di luce", candidato allo Strega, ha recentemente ricevuto il premio "Cortina d'Ampezzo".

Con l'autore dialogherà la giornalista scrittrice Fernanda Pugliese.

Ingresso libero. La cittadinanza é invitata a partecipare

Galleria fotografica