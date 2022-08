Tutto pronto per il concerto di Bianca Atzei in piazza del Papa

TERMOLI. La festa in onore di San Basso non è ancora giunta al termine. C’è trepidante attesa per il concerto previsto per questa sera, venerdì 5 agosto, in piazza Giovanni Paolo II che, per l’occasione accoglierà il concerto gratuito di una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano, Bianca Atzei.

Bianca Atzei nasce a Milano da genitori di origini sarde. Inizia a studiare canto a 8 anni, ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey, ma si appassiona anche alla musica anni '60 di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo. A 17 anni si iscrive al MAS di Milano che frequenta per due anni, intraprendendo anche le prime esperienze in qualità di cantante: collabora alla realizzazione di sigle televisive e jingle pubblicitari, lavorando anche, per un periodo, come corista al talent di Rai Due CD Live e al programma Domenica Cinque condotto da Barbara D'Urso. Nel 2013 tenta di partecipare al Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano Arido, ma non rientra tra i concorrenti. Duetta con Niccolò Agliardi nel brano Fino in fondo, pubblicato il 2 maggio, e continua la collaborazione con Kekko Silvestre: il frontman dei Modà è infatti autore per Bianca della sua hit dell'estate La paura che ho di perderti pubblicata il 4 luglio 2013 (certificata dalla FIMI disco d'oro per le oltre 15.000 copie vendute), con la quale partecipa a giugno al Coca Cola Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma. Nel 2014 insieme ad Alex Britti torna al Festival di Sanremo nella sezione Big con il brano Non è vero mai, ma non rientra tra i concorrenti. Il 14 settembre in occasione del matrimonio della showgirl Elisabetta Canalis e Brian Perri canta, nel corso della cerimonia, l'Ave Maria in lingua sarda. Nel febbraio 2015 partecipa alla 65ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Il solo al mondo, scritto da Kekko Silvestre, classificandosi al 14º posto. Il 12 febbraio viene pubblicato il suo primo album Bianco e nero, contenente 20 brani, tra cui alcune delle sue precedenti pubblicazioni.

Nel 2017 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Ora esisti solo tu” e partecipa anche all’Isola dei Famosi.

Una scalata professionale che la porta, alla fine del 2021, alla pubblicazione del suo secondo album “Veronica” e, anche alla pubblicazione di un romanzo