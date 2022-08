Bosco di Fantina, la quinta festa in... Compagnia

CAMPOMARINO. Finalmente, dopo due anni di stop, l'A.p.s. "La Compagnia del Bosco" torna con l'appuntamento più "fantastico" dell'estate! A Campomarino, sabato 6 agosto, i personaggi del Bosco di Fantinia vi aspettano in piazza Vittorio Veneto, alle ore 19 per proseguire in corteo verso il Parco della Solidarietà. Insieme a loro ci saranno tanti altri amici speciali per far vivere ai bambini e alle famiglie una serata magica e ricca di sorprese.

"I Giullari di Davide Rossi" vi stupiranno con le rocambolesche arti del fuoco, della giocoleria e... altri "effetti naturali" mirabilmente manipolati.

"I Guardiani dell'Oca" vi trascineranno nel mondo delle fiabe con maestria e con lo stupore del teatro itinerante come non avete mai visto prima! Rosanna Fanzo vi delizierà con la melodia della nyckelharpa, strumento antico che delicatamente tramanda la potente arte musicale. Inoltre, troverete il Campo Giochi degli Elfi, i laboratori delle Fate, il Truccabimbi, il Carretto degli Intrugli di Zelda, la Terra degli Orchi con la strega Safira, il Castello del Re degli Gnomi, Tibboh e... tante ghiottonerie faranno da sfondo alla serata che si concluderà col Mago Gandar che guiderà il drago Tremidio verso fuochi esplosivi! All'ingresso del Parco ci sarà un Infopoint per informazioni e prenotazione attività.

L'ingresso è gratuito. Servizio navetta da Campomarino Lido.

Per maggiori Info consultare il sito: www.lacompagniadelbosco.altervista.org.

