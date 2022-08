Riparte il Festival Internazionale del Folklore e delle culture Marinare di Termoli

TERMOLI. Riparte dopo due anni di interruzione forzata, per le note vicende pandemiche, il Festival Internazionale del Folklore e delle culture Marinare di Termoli.

Giunto alla sua 37° edizione come sempre si svolgerà alla Scalinata del folklore nei giorni 6/7/8 agosto, una ripartenza non facile per tutte le incertezze legate al momento storico in cui viviamo e che ha reso i viaggi dei Gruppi Folk molto difficile anche in proporzione alla distanza da Termoli, nonostante tutto quest’anno saranno ben undici i gruppi che si esibiranno sul palcoscenico della Scalinata del Folklore di Termoli, unica per le sue caratteristiche e ormai famosa grazie al Festival Internazionale del Folklore da cui ha preso il nome, undici gruppi che dopo due anni riporteranno tanta gente a Termoli e in Molise.

Anche quest’anno i gruppi saranno di livello Internazionale sia per le nazioni di provenienza che per li livello di spettacolo fornito, Polonia, Bulgaria, Slovacchia, Serbia, ci porteranno in giro per il mondo con la loro Cultura fatta di canti, costumi e volti diversi tra loro.

I gruppi Italiani saranno Ruvo di Puglia, Minturno e gli Sbandieratori di Anagni con le loro coreografie.

numerosa sarà la presenza anche di gruppi regionali che hanno dimostrato caparbietà, voglia di ripartire e grande spirito di collaborazione tutto con un unico obbiettivo portare in giro per il mondo un Folklore Molisano variegato e ricco di Cultura, Mirabello, Baranello, San Giovanni in Galdo, Carpinone.

Si riparte con difficoltà e fatica consci di portare però a Termoli dei giorni di festa e una vera unione tra popoli fatta di canti, balli e tanti sorrisi il Folklore ripudia la guerra.

