In festa i volontari della Misericordia a Larino

LARINO. Torna oggi finalmente in questa Estate 2022 l'appuntamento legato ai festeggiamenti per la Confraternita della Misericordia frentana guidata fin dalla sua fondazione dal governatore Antonio Bavota. Per l'occasione, lo ricordiamo sarà la tredicesima festa per i volontari, è stata organizzata una serata all'insegna del divertimento, dello street food senza tuttavia dimenticare la musica che certamente richiamerà, nella location scelta, il campo sportivo comunale, tantissimi appassionati del genere neomelodico. Infatti, Special guest della serata sarà il nuovo idolo della musica neomelodica in chiave moderna e social, ossia Angelo Famao.

Il cantante si è fatto conoscere a livello nazionale anche grazie a Fabrizio Corona che ha voluto promuovere lui e la sua musica, con il brano “Tu sì a fine do munno”. Il ragazzo è nato del 1996 ed è originario della Sicilia. Durante un’intervista Famao ha raccontato la sua musica affermando: “I miei testi parlano di amore, ragazze non di malavita o dipendenze. Mi immedesimo nei ragazzi di oggi e mi sento l’alternativa al cantante rap americano. Canto in italiano e alterno un’altra lingua, il napoletano, che si abbina alla perfezione con testi che raccontano l’amore e le ragazze”. Tra i brani più ascoltati di Angelo Famao ci sono “Tu sì a fine do’munno”, “Se mi dai il cuore” e “Hey bella”. Il cantante è molto seguito anche sui social con il suo profilo Instagram arriva a 308mila follower ed è seguito anche da molti bambini e ragazzi, tra cui la musica neomelodica inizia ad avere sempre più successo. Tornando alla Misericordia, ricordiamo che quella diretta da Antonio Bavota, persegue come del resto tutte le confraternite italiane, il fine di soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia materiale che morale.

Assistenza e aiuto alla persona sono da sempre gli scopi principali: in particolare, le attività che la Misericordia offre alla comunità, collaborando in molte occasioni ed altre realtà di volontariato, vanno dal trasporto sanitario alla protezione civile, dall’assistenza sociale alle onoranze funebri. In questi due ultimi anni caratterizzati dalla pandemia proprio le donne e gli uomini della Misericordia di Larino sono stati impiegati in attività di assistenza alla popolazione durante i tanti screening anti covid, ed ancora nelle varie manifestazioni pubbliche dove hanno sempre fornito le loro prestazioni oltre quelle istituzionalmente legate al loro essere parte della Misericordia. L'appuntamento è dunque a partire dalle ore 18, all'interno dello stadio comunale frentano. L'evento è patrocinato dal Comune di Larino, dalla Pro Loco e dalla Fruttagel Molise.

