Pellegrini in visita alle reliquie di Santa Rita da Cascia

BONEFRO. Pellegrini in visita alle reliquie di Santa Rita da Cascia. Fino a domani 7 agosto le reliquie di Santa Rita da Cascia saranno accolte nella chiesa di Santa Maria delle Rose a Bonefro. In tanti hanno raggiunto il paese per rendere grazie alla Santa, accostarsi in preghiera per un proprio caro e partecipare alle numerose iniziative in un contesto di fede, pace, profonda devozione e spiritualità.

«Fratelli e sorelle carissimi – ricorda il parroco di Bonefro, don Luigi Mastrodomenico – la presenza di una reliquia di Santa Rita da Cascia, è una occasione per crescere nella fiducia al Signore Gesù Cristo in ogni situazione di vita. Santa Rita è stata figlia, sorella, sposa, madre, vedova, religiosa… e tutte queste vocazioni le ha vissute nella luce del Signore. Partecipiamo intensamente ai momenti formativi proposti. Buon Cammino di preghiera e grazie a tutti per la collaborazione».

Galleria fotografica