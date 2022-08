Il ricordo di Monica Vitti al Molise cinema

CASACALENDA. Sabato 6 Agosto penultima giornata di MoliseCinema tra proiezioni ed eventi speciali. Il concorso prosegue in Arena Grande alle 22.15 con la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi dove sarà proiettato Californie, di CaseyKauffmane Alessandro Cassigoli, seguirà un incontro con Casey Kauffman.Girato in cinque anni, il film racconta la storia di Jamila, una ragazza marocchina che vive in una città portuale dell'Italia del sud.

In concorso, in Arena Piccola alle 21.15, per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato Corpo a corpo di Maria Iovine, alla presenza della regista.

Veronica Yoko Plebani è una giovane atleta della nazionale paralimpica di Triathlon, che ha nel cuore un sogno: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Fuori concorso in Arena Grande alle 20.45 per Paesi in lungo special sarà proiettato ll filo invisibile di Marco Simon Puccioni, con Filippo Timi, l’attore interverrà in collegamento video, prima della proiezione del film.

Alle 17.00 per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani, verranno proiettati Pianura innocente di Francesco Bolognesi, Michele Cardano; La fallacia del cecchino texano di Margherita Ferrari; Diritto di voto di Gianluca Zonta; Maestrale di Nico Bonomolo, David di Donatello 2022 per il miglior cortometraggio; Venti minuti di Daniele Esposito.

Per la sezione Doc. Special Fuori concorso, Fellini e l'Ombra di Catherine McGilvray, alla presenza della regista. Fellini ha vissuto con un segreto, indagato da Claudia, una documentarista portoghese. Le tracce di questo segreto sono nel Libro dei Sogni e nel rapporto di Fellini con il dottor Bernhard, suo analista e pioniere della psicoanalisi junghiana in Italia, senza il quale 8 e 1/2 non sarebbe mai stato realizzato.

Alle 21.30 per la Retrospettiva Vitti. Sarà presentato Polvere di stelle,film di Alberto Sordi del 1973 che sarà proiettato al cinema-teatro.

Alcinema-teatro siterrà alle 11:00 un incontro sul cinema del regista Antonio Capuano. Partecipano gli autori del libro Da una prospettiva eccedente, Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce. Introduce Giacomo Ravesi.Seguirà alle 15.00 il Workshop di recitazione a cura di Daniele Ciglia in collaborazione con IFA Scuola Di Cinema Pescara. Rivolto a ragazzi e ragazze che vogliono orientarsi verso la formazione attoriale: scoprire in cosa consiste e come si lavora in un’accademia di recitazione. Tra gli eventi della giornata al Parco cinema, alle 19.30il Live. La lunga storia del mondo attraverso le piante. Talk di Antonio Pascale. Lo scrittore, saggista e autore televisivo, spiegherà come e perché le piante parlano della natura e della condizione umana, di chi siamo e di cosa potremmo essere domani. Un incontro originale e divertente per osservare meglio le piante e capire meglio gli umani.

Conclude la giornata in Arena Piccola alle 22.30 L’inferno, di Francesco Bertolini con la sonorizzazione dal vivo di Letizia Renzini.





