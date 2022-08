Il bosco di Corundoli tra bambini e personaggi di fantasia

MONTECILFONE. L’emergenza COVID19 ci ha costretto a limitare le nostre possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico e a sottoporre a questo sacrificio anche ai nostri bambini. Con la fine dello stato di emergenza, sono di nuovo consentite attività di gruppo preferibilmente a contatto con la natura. Prendendo in considerazione il PROGETTO SOSTENIBILITA’ dell’ AGENDA 2030, L’Education School l’Arca di Noè propone nelle date 4, 5, 6 agosto 2022 dalle 10 alle 13 laboratori nel Bosco di Corundoli dove i bambini si cimenteranno alla realizzazione di scultura e pittura dove musica e fantasia faranno da sfondo, realizzando gnomi e altri personaggi fantasiosi attraverso materiali di scarto che ci offrono la natura e purtroppo l’uomo. Vari sono i vantaggi di tale esperienza:

-Migliora la salute e il benessere psicofisico

- Sostiene lo sviluppo cognitivo ed emotivo

- Rende resilienti

- Migliora la capacità creativa, l’elasticità mentale e l’attenzione

- Sviluppa l’intelligenza naturalistica

- Aiuta a sensibilizzare sui temi etici ed ecologici stabilendo stili di vita e abitudini funzionali alla sua conservazione.

Le giornate si svolgeranno nel seguente modo:

-04/08/2022 dalle 10:00 alle 13:00 passeggiata nel bosco alla scoperta della fiaba degli gnomi e delle fate, riciclo; -05/8/2022 dalle 10:00 alle 13:00 trasformiamo i materiali di riciclo della natura e dell’uomo in personaggi fiabeschi; -06/8/2022 dalle 10:00 alle 13:00 bosco in festa con il corpo in movimento attraverso la pedagogia dell’espressione.

Galleria fotografica