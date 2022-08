A tu per tu con Massimo Ferroni D'Andrea e Maurizio Mancini

TERMOLI. Due spettacoli a Portocannone e Mafalda, come abbiamo avuto modo di anticipare ieri, presentati proprio venerdì pomeriggio, ma a Termoli, nella sede del Sae 112, per iniziativa del comitato di quartiere Sant'Alfonso.

La manifestazione che abbina musica e recitazione è denominata “Le voci della chitarra- Le sei corde si raccontano” e abbiamo incontrato i due artisti, rendez-vous a sei occhi interessante, bella conversazione con Massimo Ferroni D’Andrea e Maurizio Mancini - che abbiamo intervistato, parlando non soltanto dell’imminente evento, ma anche delle loro carriere - e che terranno due serate qui sul nostro territorio, rispettivamente a Portocannone, sabato 6 agosto prossimo e a Mafalda lunedì 8 agosto. Entrambi gli appuntamenti saranno alle 21.

Un ritorno in Molise -dopo una lunga carriera fuori regione- addirittura Ferroni D’Andrea, attualmente vive e lavora in Spagna, dove ha interpretato il ruolo di “Marcello” nella serie televisiva:”Una vita” e dove ha da poco concluso le riprese della seconda stagione.

Ad accompagnare l’attore, l’artista Maurizio Mancini, musicista e amico di lunga data. Entrambi si esibiranno negli spettacoli: Maurizio alla chitarra e Massimo come voce narrante.

Presente nei locali della Sae 112 Armando Carotenuto, vicepresidente del comitato Sant’Alfonso e Domenico D’Onofrio che ha organizzato la conferenza stampa.

I due artisti sono stati ospitati da Matteo Gentile, che ha messo a disposizione i locali dell’associazione di volontariato per l’occasione e presenti anche alcuni fan dell’attore.

Si prospettano due belle serate -anzi hanno raccontato ai nostri microfoni - che sarebbero felici in futuro di tenere un tour nel nostro territorio, magari in tutti i comuni del Molise, così da portare la loro arte e la loro bravura anche qui da noi.

Massimo Ferroni D’Andrea è un attore, regista e anche un doppiatore. Ha recitato in numerosi ruoli: Un posto al sole, il maresciallo Rocca, distretto di polizia -per citarne alcuni- mentre Maurizio Mancini è un chitarrista e direttore di coro e il suo repertorio spazia dalla musica medievale alla contemporanea con più di 50 esecuzioni da solista, in alcune delle quali ha presentato composizioni in prima esecuzione assoluta.

L’appuntamento è, dunque, per stasera, alle ore 21, a Portocannone, nel Largo della chiesa Madonna del Carmine e lunedì 8 agosto, sempre alle 21, a Mafalda, in piazza della Libertà.

