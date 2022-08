Il Folklore è magia di gesti, danza e allegria

TERMOLI. Scalinata del folklore in grande spolvero ieri e finalmente è ripartito anche uno degli eventi simbolo dell’estate termolese. Torna dopo lo stop dovuto alla pandemia uno degli appuntamenti più tradizionali e amati dell’estate termolese: il festival internazionale del Folklore e della cultura marinara. Tutto nasce nel lontano 1981 quando il gruppo 'A Shcaffette organizza la "Prima Rassegna di Cultura Popolare Molisana" mettendo a confronto la cultura contadina dell'entroterra regionale con quella costiera, rassegna che si svolgerà regolarmente nel 1982 e 1983.

Già con la terza rassegna si incomincia a manifestare negli organizzatori la convinzione che bisogna allargare i confini ed invitare gruppi di altre regioni, infatti già nel 1983 si vede la partecipazione dei gruppi di Chieuti ed Altamura della limitrofa Puglia per una rassegna che inizia a respirare aria di rassegna Nazionale ed Internazionale.

Dal 1984, anno in cui si organizzerà il 1^ Festival Internazionale del Folklore a oggi riesce a coinvolgere un pubblico numeroso ed esigente, per la statura culturale dei gruppi che vi partecipano. Il festival si basa sulla formula dello scambio culturale tra gruppi folklorici, per favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura popolare di diversi paesi, la fratellanza e l'amicizia fra popoli della Terra. Manifestazione che riparte dopo due anni di interruzione forzata, per le note vicende pandemiche, il Festival Internazionale del Folklore e delle culture Marinare di Termoli.

Ieri sera, con la presentazione affidata alla spigliata Concetta Mucci, anche il sindaco Francesco Roberti è salito sul palco per dare il suo saluto all’evento, seguito da un pubblico appassionato, che ha gremito la scalinata dedicata proprio a questa tradizione.

Ad aprire le danze il gruppo della Polonia, quindi dal Molise con Baranello. Prima c’era stata una sfilata di sbandieratori, sempre suggestiva. Momenti proposti anche in diretta Facebook da Termolionline.

Giunto alla sua 37^ edizione, con tre serate e undici gruppi, che si esibiscono fino a lunedì 8 agosto, una ripartenza non facile per tutte le incertezze legate al momento storico in cui viviamo e che ha reso i viaggi dei Gruppi Folk molto difficile anche in proporzione alla distanza da Termoli, nonostante tutto quest’anno saranno ben undici i gruppi che si alternano sul palcoscenico della Scalinata del Folklore di Termoli, unica per le sue caratteristiche e ormai famosa grazie al Festival Internazionale del Folklore da cui ha preso il nome, undici gruppi che dopo due anni riportano tanta gente a Termoli e in Molise.

Anche quest’anno i gruppi saranno di livello Internazionale sia per le nazioni di provenienza che per il livello di spettacolo fornito, Polonia, Bulgaria, Slovacchia, Serbia, ci porteranno in giro per il mondo con la loro Cultura fatta di canti, costumi e volti diversi tra loro. I gruppi Italiani saranno Ruvo di Puglia, Minturno e gli Sbandieratori di Anagni con le loro coreografie.

Numerosa la presenza anche di gruppi regionali che hanno dimostrato caparbietà, voglia di ripartire e grande spirito di collaborazione tutto con un unico obbiettivo portare in giro per il mondo un Folklore Molisano variegato e ricco di Cultura, Mirabello, Baranello, San Giovanni in Galdo, Carpinone. Si riparte con difficoltà e fatica consci di portare però a Termoli dei giorni di festa e una vera unione tra popoli fatta di canti, balli e tanti sorrisi il Folklore ripudia la guerra.