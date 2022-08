Opere d’arte di famosi pittori cubani in mostra a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Aperta a San Giacomo degli Schiavoni una grande esposizione di opere d’arte di famosi pittori cubani.

Dopo qualche anno di mancato ritorno in Italia nella sua bella San Giacomo, causa Covid, come ormai era consuetudine, quest'anno dal 1° di agosto, Gino Fedele da anni residente a Amaguey, la terza città per numero di abitanti della bellissima isola caraibica di Cuba ha aperto una straordinaria esposizione di opere pittoriche di famosi artisti cubani presso il Centro Sociale di San Giacomo di fronte l’Ufficio Postale.

Ma chi è Gino Fedele?

Nato a San Giacomo nel 1938. nel 1956 si trasferisce a Milano dove si iscrive al conservatorio e, sfruttando la sua conoscenza della musica e la sua inconfondibile voce, per mantenersi agli studi, si esibisce nei più noti cabaret della città lombarda riscuotendo un grande successo.

Ma la sua vera passione era l'arte.

La visita di molte gallerie, di musei e la conoscenza di artisti affermati lo spingono nel 1964 ad aprire la sua prima galleria a Milano.

Alla fine degli anni 70 torna nel suo Molise dove apre gallerie a Campomarino e a Termoli. Nel 1996 casualmente, come turista, effettua la sua prima trasvolata dell'Atlantico per atterrare in quella che sarebbe poi diventata la sua nuova terra: Cuba. Colpo di fulmine: Gino resta affascinato dai colori, dai profumi, dai ritmi, dalla cordialità, dalla semplicità di quella gente; la svolta avviene nel 2004 quando, stanco dei continui viaggi come turista, decide di trasferirsi definitivamente a Camaguey dove compra una bella villetta che diventa un punto di riferimento per i tanti amici pittori e musicisti che vanno a fargli visita.

"E senor Gino" così come lo chiamano nella lontana Cuba, dedica le sue giornate alla cura del giardino, le pubbliche relazioni, la continua ricerca di opere d'arte e la cucina che lo tengono impegnato per tutto il giorno fino a tuttora alla bella età di 84 anni portati molto molto bene.

Oscar De Lena

