Prosegue a Mafalda il tour letterario di Dalila Catenaro

MAFALDA. Prosegue il tour letterario di Dalila Catenaro, che si accinge a presentare “Equilibri delicati” per la ventunesima volta.

“È stato un libro di successo”, con queste parole l’editrice Elena Costa ha esordito recentemente durante una delle ultime presentazioni del romanzo. Siamo arrivati alla ventunesima tappa e questo dopo solo un anno dall’uscita del libro sul panorama letterario. Ma non ci fermiamo! E questo romanzo lo facciamo viaggiare ancora un altro pochino, o meglio lo facciamo volare -perché quando si legge non si può non volare con la fantasia- immaginando volti, luoghi e storie.

La ventunesima tappa sarà oggi a Mafalda, a piazza San Pio, alle ore 21.30, dove l’autrice farà immergere gli spettatori nella vita di Juliette e Rebecca, le protagoniste del romanzo.

