Con le premiazioni cala il sipario su MoliseCinema 2022: il ventennale dedicato a Monica Vitti

CASACALENDA. Domenica 7 Agosto ultima giornata di MoliseCinema tra proiezioni, premiazioni ed eventi speciali. In Arena Grande alle 20.30 ci sarà la Premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere. Ed alle 21.15 per la sezione Paesi in lungo, Concorso lungometraggi verrà proiettato Settembre, di Giulia Louise Steigerwalt, con Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Enrico Borrello, alla presenza di Enrico Borrello. Al ritorno dalle vacanze estive Maria, quattordici anni, viene notata da Cristian, un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Tra amori e incontri la vita lascia emergere nuovi punti di vista che modificano le prospettive e le aspettative dei protagonisti.

Alle 18.30, al Cinema-teatro, per Paesi in lungo. Concorso lungometraggi la proiezione di Piccolo corpo di Laura Samani, migliore regista esordiente ai David di Donatello 2022. Siamo in Italia agli inizi del ‘900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la tradizione cattolica, l'anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per il tempo necessario al battesimo e salvare la loro anima.

La giornata comincerà al Cinema Teatro alle 11.00 con la sezione Paesi in lungo special. Altri padri di Mario Sesti alla presenza del regista. Un'opera nera che affronta un tema poco discusso: anche gli uomini possono essere vittime di abusi.

Il concorso prosegue al cinema teatro di Casacalenda alle 17.00. Per la sezione Frontiere, Concorso documentari sarà proiettato Mother Lode di Matteo Tortone.

Tra gli eventi dell’ultima giornata, appuntamento al Parco cinema alle 19.00 per la presentazione del libro Non è al momento raggiungibile di Valentina Farinaccio moderata da Susanna Turco e Sabrina Varriano.

All’ arena piccola alle 22.00, per MoliseCinema amarcord, verrà proiettato La Capa Gira di Alessandro Piva, alla presenza del regista. La capa gira è stato il primo film in assoluto proiettato a Casacalenda dal gruppo che poi ha dato vita al Festival MoliseCinema nel 2003. Si tratta di un numero zero, una sorta di “prequel di MoliseCinema” che lo omaggia con la proiezione che chiude la ventesima edizione.

La ventesima edizione del festival si concluderà col MoliseCinema Nights - Cine Bistrot alle 23.00 con la grande festa finale di MoliseCinema 2022.

Galleria fotografica