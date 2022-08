Laboratori nel bosco, Corundoli e coriandoli

MONTECILFONE. Inclusione, diversità, amicizia. Impariamo tutto questo dai bambini che vedono nell’altro solo un bimbo con cui giocare, litigare e fare pace. Senza pregiudizi.

I bambini includono, fanno amicizia, sono curiosi. Curiosi del mondo che li circonda. Curiosi con tanta voglia di imparare.

E allora, il comune di Montecilfone con la collaborazione dell’Education School “Arca di Noè” di Costantino Manes, il progetto di Michela Moretti e il fumettista di Guglionesi Rocco Pelusi, vogliono portare i più piccini in un viaggio fantasioso all’interno del bosco di Corundoli, con il progetto "Out door music and art".

Michela e Costantino collaborano da tempo insieme e, come si suol dire “squadra che vince non si cambia!”.

La novità quest’anno è la presenza dell’artista e fumettista guglionesano Rocco Pelusi che guiderà i più piccoli alla scoperta e alla realizzazione dei fumetti e di tutte le opere da realizzare.

Chi ha sofferto di più, durante questi anni di Covid, sono stati proprio i più piccoli. Relegati a casa, a giocare da soli o con i fratelli.

Hanno perso quella socialità che li caratterizza ma solo per un po’.

Perché sono loro che ci insegnano che bisogna andare oltre e guardare avanti e lo hanno dimostrato tanto in questi due lunghi anni.

Sono partiti ieri con una escursione nel bosco di Corundoli, seguiti dai responsabili e dai volontari. Una bella passeggiata per scoprire le bellezze del bosco.

«Abbiamo presentato il bosco ai bambini sotto forma di fiaba, spiegando loro sia cos’è e sia cosa sia la biodiversità- ha dichiarato Michela Moretti- con il racconto dei folletti mamma Rugiada e suo figlio che non parlava. Il folletto, però, anche non essendo dotato di parola, è riuscito a farsi capire e anche a salvare la mamma dalle grinfie di un leone. Con questa storia abbiamo voluto far capire quanto sia bello includere chi, a noi, sembra diverso e, a volte, ci fa paura».

La diversità fa parte della natura umana e come tale, siamo tutti uguali e tutti unici.

Dopo la passeggiata, i bambini insieme a Rocco hanno ricreato la fiaba letta sotto forma di fumetti.

Il progetto continuerà anche oggi, domenica 7 agosto, con la trasformazione di materiali di riciclo della natura e dell’uomo in personaggi fiabeschi e lunedì 8 con il bosco in festa con il corpo in movimento attraverso la pedagogia dell’espressione. I bambini sentiranno i suoni del bosco e cercheranno di riproporli.









