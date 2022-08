Quando gli Angioini vendono il Feudo di Termoli

TERMOLI. L’impronta rinascimentale data da Federico II di Svevia al suo tempo finì, e per sempre, all’indomani della sua morte (1250). Manfredi, figlio naturale dello Hohenstaufen, e Corradino, il legittimo erede al trono, non ce la fecero a far fronte alle truppe francesi che avevano valicato le alpi al comando di Carlo D’Angiò, fratello del Re di Francia Luigi IX. Il primo venne sconfitto nei pressi di Benevento nel 1266 e l’altro due anni dopo a Tagliacozzo.

L’incoronazione che ne seguì, con il titolo di Carlo I d’Angiò Re di Sicilia, non durò a lungo. Nel 1282 il Capetingio dovette rinunciare alla Sicilia rivendicata da Pietro III d’Aragona che aveva sposato Costanza, la figlia di Manfredi, e limitare la sovranità al Regno di Napoli.

Un antefatto necessario per meglio inquadrare il declino di Termoli che se nel pe-

riodo federiciano vantava una qualche importanza strategica quale baluardo per la difesa del territorio, una rilevante attività mercantile via mare (Trattati con Ragusa-Dubrovnik e Fermo, scambi commerciali con altre città della costa dalmata e adriatica) e una popolazione che tra il XII e il XIV secolo poteva oscillare tra i 3 e i 4mila abitanti, intorno alla metà del secolo successivo la decadenza colpendo ogni settore la ridusse a circa 1000 abitanti. Questo malgrado un minimo di commercio marittimo ancora attivo.

Si tratta di un calo derivato dalla pesante politica fiscale dei d’Angiò, dalle an-gherie dei feudatari ai quali i Re non posero alcun freno, dalle carestie e dalle due epidemie che segnarono quel tempo. Una situazione aggravatasi a tal punto che nel 1323, a seguito dell’infierire della pestilenza, Roberto d’Angiò adottò un provvedimento con il quale gli abitanti delle Città del Regno venivano esentati per cinque anni da ogni tributo.

L’attività mercantile comunque non venne trascurata dagli angioini: il porto di Termoli rimase sede di dogana con fondaco di sale (la cui vendita, per decisione di Federico II, apparteneva al demanio regio) dal quale, come riportato negli Atti della Cancelleria Angioina, prendevano il largo galee cariche di frumento dirette a Manfredonia, Messina e ad altre Città del Meridione.

La politica fiscale era diventata talmente pervasiva da colpire qualsiasi attività: prodotti della pastorizia e transito degli animali sui tratturi; aumento della tassazione sui fuochi (famiglie); tributo da versare alla Regia Cassa per occasioni particolari da saltuario divenuto permanente; supplemento d’imposta per la difesa dello Stato e per il ‘soldo’ alle truppe mercenarie.

Termoli, ultima città della Capitanata, si ritrovò nelle mani non sempre nette dei preposti alla riscossione delle imposte e delle vessazioni dei feudatari, sui quali venne meno il controllo prima esercitato.

Le Casse del Regno quasi svuotate per ricorrenze e spese di guerra nel luglio del 1384 indussero Carlo III a vendere la città di Termoli con tutte le sue pertinenze confinanti con i territori di ‘Pilorzato, Guiglionisio e Campimaro’ (Petacciato-Guglionesi e Campomarino) ad Alberico Orsini da Barbiano, capitano della Compagnia di San Giorgio, per la somma di 16.000 ducati d’oro.

Carlo III s’era indebitato per fronteggiare l’invasione del Regno da parte di un ex conte, della famiglia d’Angiò, il quale era riuscito ad avere il sostegno di ‘molti conti e baroni’ ai quali unì anche ‘servi mercenari sudditi e città e castra … sostenendo insurrezioni’ contro il Re legittimo. ‘Assoldare genti armate … e … il nobile e valoroso Conte Alberico da Barbiano’, il quale disponeva anche di una compagnia di mille lancieri’, e mettere in vendita un feudo fu per il d’Angiò una necessità al fine di potere conservare la Corona e salvaguardare il Regno.

Le pergamene notarili risalenti al luglio del 1384, nelle quali vengono riportate in maniera dettagliata le ragioni della vendita di Termoli quale Feudo che poteva garantire all’acquirente entrate certe, sono tre.

In quell’anno il Feudo non venne ceduto a Guglielmo di Monforte di Campobasso quale ricompensa per avere difeso i diritti della Corona, ma venduto per consentire all’Orsini di pagare i comandanti e le compagnie che avevano combattuto per difendere i diritti di Carlo III.

Antonio Smargiassi

Storico termolese e scrittore