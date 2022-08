Fuori dall’Alta Marea a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Palazzo Norante torna a vestirsi con il Fuori dall’Alta Marea: il 9 agosto 2022 proiezione del film Il Grande Caldo e discussione con Daniele Tinti, Marcello Enea Newman e Dan Bensadoun. Degustazione a cura di Tenute Marta Rosa. Alta Marea Film Festival ritorna con un altro Fuori dall’Alta Marea in Palazzo Norante.

Il Festival di cinema, arte e musica, che avrà luogo nel Borgo antico di Termoli il 18,19 e 20 agosto, continua con i suoi eventi collaterali legati al mondo del cinema, della letteratura e dell’arte. Dopo il successo della prima serata di Fuori dall’Alta Marea con la proiezione del film documentario Butterfly (2018, qui il link per vedere il trailer: trailer butterfly - YouTube), questa volta è il turno de “Il grande caldo” (2019) film di Dan Bensandoun, Luigi Caggiano, Marcello Enea Newman e Daniele Tinti (qui il link per vedere il trailer Il grande caldo | trailer ufficiale - YouTube).

Presenti alla serata Daniele Tinti, Marcello Enea Newman e Dan Bensadoun per una discussione sul film. Ambientato in una Roma diversa da quella abituati a vedere, fatta anche di noia e disillusione, si presenta nella scena italiana come un film diverso e anticonformistico. “Avevamo più o meno vent’anni. Quella che doveva essere l’età più bella della vita per noi era in gran parte fatta di noia, pigrizia, indifferenza. La città in cui vivevamo continuava il suo lunghissimo declino e noi, prematuramente, con lei” questa la nota dei registi al film.

Anche questa volta, a completare la splendida cornice di un cinema a cielo aperto in Palazzo Norante la presenza di Tenute Martarosa che servirà a tutti gli ospiti una serie di degustazioni; un modo per unire le ricchezze della nostra terra e il cinema.

Galleria fotografica