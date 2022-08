Sale l'attesa per il suggestivo "Palio di San Nicola"

GUGLIONESI. E’ previsto oggi, lunedì 8 agosto, il più atteso, magico e suggestivo evento dell’estate guglionesana, il Palio di San Nicola.

La manifestazione che racchiude il corteo storico in abiti medievali, la giostra degli anelli e il torneo cavalleresco, si svolgerà questo pomeriggio, dalle ore 16:30, tra le vie del borgo fino ad arrivare in viale Margherita dove i cavalieri si sfideranno per tentare di far vincere una tra le sei contrade.

Insieme alle contrade di Guglionesi, al corteo storico partecipano i "Marinai della traslazione” di Bari, i cortei storici delle città di Torremaggiore, Sant’Elia a Pianisi, Colletorto, Campomarino, del gruppo medievale pro loco città di Termoli, il gruppo equestre città di Velletri e gli artisti di strada di Lucera.

Borgo, Calvario, Fontenuova, Macchie, Morgette, Santa Margherita, chi tra queste porterà a casa il Palio? Chi vincerà il torneo cavalleresco?

In attesa di scoprirlo, nella serata di ieri sera, con i giochi medievali svolti nella villa di Castellara, Fontenuova ha battuto gli avversari, portando così punti alla contrada, in vista del Palio di oggi.

Alle ore 21, a Castellara ci sarà lo spettacolo musicale de “I pentagramma” con balli di gruppo e musica anni ‘60-’70 e, a seguire dal programma televisivo Made in sud, il comico Santino Caravella.









