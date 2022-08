L'Orchestra Sinfonica del Molise tra le 10 ammesse al contributo Fus

CAMPOBASSO. L'Orchestra Sinfonica del Molise tra le 10 nuove orchestre ammesse al contributo Fus per il progetto artistico triennale 2022/2024. La Commissione Consultiva per la musica della Direzione Generale dello Spettacolo ha deliberato, ai fini dell'eventuale riconoscimento previsto dall'art.28 della legge n.800/1967, la costituzione di 10 nuove Istituzioni Concertistiche Orchestrali "prima istanza triennale", tra le quali c’è anche l’Orchestra Sinfonica del Molise.

Il 1° agosto scorso la Commissione ha approvato il contributo triennale su base annuale e finalmente l’orchestra sinfonica del Molise può sperare, con convinzione, di rientrare tra l’elenco delle Ico, Istituzioni Concertistiche Orchestrali, presenti in Puglia, Trento, Marche, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, che godono del Sigillo del Ministero della Cultura.

“A distanza di pochi mesi dalla sua nascita, l’Orchestra Sinfonica del Molise può raggiungere l’ambito traguardo del marchio ministeriale, fattore storico per la nostra regione, che le darebbe una corsia preferenziale per veicolare la cultura musicale nel Mondo” afferma soddisfatto l’assessore alla Cultura del Molise, Vincenzo Cotugno “voglio fare i complimenti al Conservatorio Perosi, al presidente Pinuccio Emanuele e a tutti i promotori di questa nuova “perla” del Molise che promuovere la musica e la cultura anche per favorire la conoscenza del Molise”.

L'Orchestra Sinfonica ha già indetto le selezioni, la cui domanda scadrà il prossimo 20 agosto, per professori d’orchestra che rappresenta anche un’occasione lavorativa per tutte le professionalità del settore, regionali ed extra regionali, attraverso produzioni musicali concertistiche e lirico-sinfoniche in territori nazionali e internazionali.