Il Palio di San Nicola incanta Guglionesi

GUGLIONESI. E’ magico. È caratteristico. È suggestivo. È un mix di colori, di passioni, di partecipazione e di voglia di continuare un percorso lungo 26 anni.

Il Palio di San Nicola è tornato dopo lo stop causato dalla pandemia, nell'edizione 2022 più forte che mai, nel pomeriggio di lunedì 8 agosto.

È un palio diverso, bello ma pur sempre diverso.

Perché la mancanza di Tonino Pace si è sentita nelle parole, nei ricordi di tutti. Dalla gente alle autorità regionali presenti in viale Margherita.

C’è commozione e voglia di portare ancora più in alto questo progetto che ha reso Guglionesi magica nel suo genere.

Tonino era buono, ben voluto dalla gente e anche un po’ ansioso in questi giorni di festa.

Nei volti del suo amato gruppo, scorgiamo il suo sorriso. Negli occhi dei suoi figli scorgiamo la caparbietà e la passione che Tonino metteva in questa manifestazione.

Negli applausi della folla sentiamo la sua presenza. Sentiamo l’orgoglio di sentirci comunità come voleva lui.

Questa festa, questa ripartenza è per lui.

Il Palio di Guglionesi è l’evento più atteso dell'estate guglionesana. E dietro, ha una macchina organizzativa che lavora incessantemente tutto l'anno, per far sì che la festa riesca nel migliore dei modi.

Le sei contrade guglionesane, dopo la sfilata in abiti medievali, si sfidano nel “gioco degli anelli”. I cavalieri di Velletri, da anni ospiti fissi, regalano emozioni a tutti i presenti.

A vincere questa edizione è stata la contrada del “Borgo”, forte della presenza del suo cavaliere Marco Moretti.

Portare in alto queste tradizioni significa portare in alto non solo il nome della città di Guglionesi ma del Molise tutto.

Tanti i turisti insieme alla collettività che si sono ritrovati già dal primo pomeriggio sul “lungomare” per vedere meglio la sfilata e la giostra degli anelli. Non solo, molti di loro hanno anche partecipato sfilando per le vie del paese.

Sappiamo, sentiamo che, sicuramente, Tonino sarà orgoglioso di tutti.

Sotto un cielo dai mille colori, lassù tra le nuvole, oggi c’era anche lui. Per sempre.

Nella serata, invece, si è esibita la band musicale de “I pentagramma” che hanno allietato il pubblico con i successi anni ’60-'70-’80 e balli di gruppo che hanno coinvolto il pubblico presente in piazza.

“I pentagramma” hanno poi lasciato il palco nelle mani esilaranti e comiche di Santino Caravella. Direttamente dal programma televisivo “Made in sud” ha portato in scena le migliori gag del suo repertorio.

Uno spettacolo di circa un’ora e mezza che ha saputo donare aria di divertimento e brio divertente





